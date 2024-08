Lara Álvarez sobre el amor verdadero: "No estoy cerrada a él, lo deseo y lo tengo en mi casa"

MADRID, 2 (CHANCE)

Lara Álvarez ha compartido recientemente sus pensamientos sobre el amor, mostrando una profunda convicción en este sentimiento. En una sincera declaración, la presentadora ha afirmado: "De pequeñita y de mayorcita, creo mucho en el amor, y todo tipo de amor, por animales, por personas". Esta visión abarcativa refleja su creencia en el poder del amor en diversas formas.

Álvarez también ha dejado claro que no está cerrada a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. En sus palabras: "No estoy cerrada al amor, estoy siempre abierta al amor, y como te digo, deseando que llegue el de verdad". A pesar de su disposición, Lara ha explicado que prefiere que el amor llegue de manera natural y sorprendente: "No, no busco. Yo creo que eso llega, no se busca, ¿no?"

Añadió con una sonrisa: "Además, es que tengo el regalo del amor verdadero en mi casa". Con estas palabras, Lara Álvarez no solo expresa su creencia en el amor verdadero, sino que también comparte su gratitud por las formas de amor que ya experimenta en su vida diaria.