El lanzamiento de Cheops, la misión que estudiará los exoplanetas, aplazado hasta mañana

- (-), 05/11/2019.- A handout photo made available by the European Space Agency (ESA) shows an artist's impression of CHEOPS spacecraft in orbit above Earth with the satellite's telescope cover open, issued 16 December 2019. ESA is set to launch CHEOPS, its 'Characterising Exoplanet Satellite', from Europe's Spaceport in Kourou, French Guiana, on 17 December 2019. (Guayana Francesa) EFE/EPA/ATG medialab / ESA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESATG medialab / ESA HANDOUT