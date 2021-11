Lambán defiende el pasaporte como medida para favorecer una Navidad "normal"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha definido la implantación de la exigencia del pasaporte covid para acceder a determinados establecimientos y actividades en la comunidad autónoma como una medida "ajustada" y que servirá para poder vivir unas Navidades "lo más próximas a la normalidad".

La exigencia del pasaporte covid para ocio nocturno, salas de baile y de fiestas, discotecas, celebraciones como bodas y bautizos y eventos multitudinarios ha entrado este jueves en vigor en Aragón después de la orden que el ejecutivo autonómico publicó este miércoles.

En declaraciones a los medios, el presidente Lambán ha recordado que la adopción de esta medida no es "original" en Aragón, porque ya se ha tomado en otras comunidades en las que ha sido autorizada por sus tribunales, cosa que no ha sucedido en la comunidad aragonesa, cuyo tribunal superior de justicia ha rehusado autorizarla o rechazarla hasta que el Constitucional no se pronuncie sobre la misma.

Ahora, en un momento de incremento de contagios en Aragón, con 459 casos notificados este miércoles, es necesario tomar esta medida, que según Lambán es ponderada, pensando en la salud de los aragoneses.

Y es que, ha agregado, su deseo es hacer lo posible por conseguir unas Navidades "lo más normales que quepa imaginar".

Desea el presidente que la exigencia del pasaporte covid para determinadas actividades pueda ser "un estímulo" para quienes no se han vacunado aún, personas de quienes Lambán no comprende que entiendan su libertad "tan mal" como para poner en riesgo la salud de los demás.

Lambán ha recalcado que todas las medidas que se han tomado para combatir la pandemia se han hecho siendo "muy prudentes" y "midiendo mucho los efectos".