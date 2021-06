Kiko Hernández: la casa millonaria a la que se muda por su enfermedad y en qué invirtió su sueldo en 'Sálvame'

El colaborador de Telecinco, Kiko Hernández, ha decidido adquirir una nueva casa por valor de más de 2,5 millones de euros a consecuencia de una enfermedad que padece de hace años. El tertuliano de 'Sálvame' tiene dos hijas y la nueva residencia está localizada mucho más cerca del centro escolar de estas, además de tener una dimensión de 700 metros cuadrados, tres plantas y sobre una parcela de 3.000 metros.

Así lo anunciaba esta semana la revista 'Diez Minutos', que confirma la mudanza del periodista, que se marcha a una casa en la que tanto el salón, la cocina, los baños y los dormitorios se encuentran en la primera de las tres plantas, para hacer más sencilla la accesibilidad para Hernández. Las plantas superiores quedarían para visitas e invitados, según el diario. Kiko deja atrás así Villa Chatín, su casa en la Sierra con una hipoteca de 204.000 euros.

?? #EXCLUSIVA Kiko Hernández se ha mudado a un chalet que tiene todo lo necesario para vivir mejor el día a día. No te pierdas todas las imágenes de su traslado en nuestro nuevo número de Diez Minutos.https://t.co/4rL9DgxQFB — Diez Minutos (@diezminutos_es) June 23, 2021













La enfermedad que padece Kiko Hernández



Y es que el principal motivo de adquirir esta nueva vivienda es la enfermedad que padece Hernández: artritis psoriásica. Concretamente se trata de un trastorno degenerativo que afecta directamente a las articulaciones y provoca, además de un dolor intenso, falta de movilidad. Por ello, tras 4 años en su chalet de la Sierra de Madrid, el tertuliano de Telecinco ha tenido que trasladarse por la dificultad que le suponía tener que estar viviendo entre plantas con una enfermedad dolorosa.

Y es que los seguidores del magacín de Mediaset no son ajenos al sufrimiento del colaborador, cuya condición saltó a los medios después de que apareciese ante la cámara unos guantes compresores con los que aliviar el dolor. Algo que, por cierto, utiliza con frecuencia.









En qué ha invertido Kiko su sueldo en 'Sálvame'



Muchos de los seguidores del periodista y amigo personal de Mila Ximénez se preguntaban cómo puede costearse un apartamento en Gandía al que el colaborador va frecuentemente de escapada, un piso en Chamberí (Madrid) valorado entre 700 y 800.000 euros y la casa que ya vendió en la Sierra. Sobre esta pesaba una hipoteca de 204.000 euros que finalizaba e 2033, como recoge Vanitatis.

El propio periodista explicaba cómo costeó la entrada del domicilio: “La casa la adquirí nada más terminar 'Gran Hermano 3' y, al contrario de lo que mucha gente piensa, no fue gracias al concurso sino que en realidad me la pude comprar con unos ahorros que ya tenía acumulados; pues el montante que saqué por entrar en 'GH' fueron aproximadamente menos de 4.000 euros y con eso no tienes ni para el alquiler de una quincena vacacional en Gandía”, comentaba en una entrevista en 2017.









Pero lo cierto es que Kiko Hernández ha fundado gran cantidad de empresas a lo largo de su carrera. Una de ellas dio el pistoletazo de salida de la mano del tertuliano y su compañera, Marta López, Popular House S.L. También fundaría otras cuatro Sociedades Limitadas sin actividad en la actualidad, así como tendría participación en grandes compañías como Eurover Import-Export o Don Colchón.