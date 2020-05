Kike Sarasola, indignado ante el machaque: "Vendo habitaciones, y camas. Me da igual que sea Pablo Iglesias o Ayuso"

MADRID, 13 (CHANCE)

La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de vivir durante este periodo de confinamiento en un apartamento de los que el empresario Kike Sarasola ha hecho salgan distintas opiniones, si está bien, si está mal. El nombre de ambos se ha puesto en entredicho y Sarasola, que ha puesto a disposición de las autoridades de distintas ciudades sus hoteles con gobiernos bien distintos, se siente triste y sorprendido. Desde su empresa, Room Mate, se veían obligados a emitir un comunicado explicando que esto no se trata de ningún favor sino que está pagando 2.400 euros al mes:

"Desde el inicio de la pandemia, Room Mate Group ha puesto a disposición de las todas las Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales donde tiene presencia la compañía todos sus hoteles y edificios de apartamentos. Un total de 13 establecimientos en Madrid, Barcelona, Granada, San Sebastián, Nueva York, Florencia y Milán. Todos estos establecimientos se cedieron de forma desinteresada y gratuita para acoger a personal sanitario, bomberos, personas mayores procedentes de residencias de la tercera edad y turistas que no podían volver a su país de origen.

Room Mate Group había acordado antes del inicio del Estado de Alarma, dar servicio a la presidente de la Comunidad de Madrid en uno de sus apartamentos ya que esta necesitaba un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional. La presidenta de la Comunidad de Madrid pagará personalmente la factura correspondiente al igual que hacen el resto de los huéspedes, sin coste alguno para la Comunidad de Madrid. Al tratarse de un uso del apartamento en larga estancia, el precio estipulado por noche es de 80?/noche.

Lamentamos que se esté malinterpretando esta situación, cuando seguimos centrados en nuestro deseo de contribuir a combatir la pandemia desde todos los frentes posibles".

El empresario español ha querido, además, aclarar cualquier duda en una entrevista en Espejo Público recogida por Europa Press. Pagará 80 euros por noche por el apartamento de larga estancia donde se ha hospedado: "Ella lo va a pagar, no sé cual es el problema qué se ha montado. Díaz Ayuso entró en el hotel en marzo y justo para mí era perfecto ya que tengo mis hoteles cerrados".

"Quiero que la gente se quede. Ella se ha responsabilizado. No entiendo este ensañamiento", aclara Sarasola.

"Ella cuando llega necesita un parking, seguridad, limpieza, recepción, colocar en su casa los audiovisuales, y entonces le hemos alquiló un apartamento y le hemos prestado un salón, porque lo tengo todo vacío y tengo cero ingresos... ¡Conseguir una clienta y que esté dos meses y me reporte 5.000 euros, por supuesto que nos hemos ajustado a lo que ella quería!".

Sobre el como lo paga con su sueldo de 5.400 euros asegura que si ella paga los 2.400 no sabe cuál es el problema y que él no puede hablar de como los gasta: "Eso es todo".

En cuanto a lo que pasa con ese contrato de la Comunidad de Madrid publicó y que luego se quitó de ese portal de transparencia. ¿Quién cometió ese error?, preguntaba Susanna Griso, ante la pregunta generalizada: "Ayer tuve uno de los días más tristes de mi vida. Nunca he pedido y nunca se me ha adjudicado nada. Lo hemos hecho altruistamente que salga alguien de País Vasco, Milán, Florencia. Hemos corrido todos con los gastos, nosotros hemos pagado el sueldo de mis empleados que no he hecho ERTE y ahora manchar nuestro nombre, dices ¡qué tristeza!"...

En cuanto a qué atribuye esta historia explicaba emocionado: "Yo creo que hay alguien está interesado en atacar. Todo es mentira", explicaba Sarasola.

El asunto era tratado en la asamblea de control: "Me parece una barbaridad, la señora Ayuso con su dinero puede hacer lo que quiera. No vale todo... No vale mentir, no vale intoxicar, porque es muy dañino todo. Vivo de vender habitaciones, y camas. Me da igual que sea el señor Pablo Iglesias, me da igual que sea la señora Ayuso. La están machacando a ella, me están machacando a mí".

Sarasola, preguntado por como ve la situación del turismo y del acuerdo entre otros países para poder viajar comenta su indignación: "Somos el motor de la economía y no nos han escuchado. No va a querer venir nadie. Se irán a los países de la competencia y por desgracia es que no quieren escuchar. Lo importante es que lo público y lo privado tienen que estar unidos".