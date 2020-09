Monedero llama “descerebrada” a Ayuso por un error matemático y termina reconociendo que el fallo es suyo

Quien fuera fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha protagonizado este sábado una de las pifias más sonadas de la semana al intentar criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una regla de tres matemática que ha salido terriblemente mal. Un error que ha desatado las burlas en redes sociales después de que el ex dirigente de la formación morada borrara hasta en dos ocasiones la publicación en su perfil oficial de Twitter.

Un error garrafal originado a través de una de las medidas anunciadas este viernes por el gobierno de la Comunidad de Madrid que, a través de su presidenta, comunicaba que se realizarían hasta 900.000 nuevos test de detección del COVID-19. En la misma intervención, Ayuso explicaba que esta cifra correspondía al 13% de la población de la región en la que se encuentra la capital. Unas palabras que Monedero utilizaba para llamar “descerebrada” a Díaz Ayuso.

Los cálculos de Monedero

Precisamente a raíz de esa información, el ex líder de Podemos escribía en redes sociales: “Dice Díaz Ayuso que vamos a hacer en Madrid 900.000 test. Y dice que eso es el 13% de la población. Es decir, que en Madrid vivimos como unos cien millones de persona. Nos gobiernan descerebrados. Qué miedo”, escribía en su perfil de Twitter.

Lo que no tenía en cuenta Monedero es que, para que los cálculos resultaran en que en Madrid viven cien millones de personas, el número de test que se realizasen serían 13 millones, y no 900.000. Porque 900.000 sí resulta ser el 13% de 6,6 millones, que es el número de habitantes real de la Comunidad de Madrid. Un detalle que los seguidores de Monedero no han perdido la ocasión en recordarle a la vez que se burlaban por insultar a Ayuso en base a un dato que sí era correcto. “¿No sabes hacer una regla de tres?”, eran la mayoría de respuestas de los usuarios.

Monedero se equivoca otra vez

Diez minutos después, el propio Monedero volvía a comentar la misma noticia borrando el tuit anterior, solo que en esta ocasión el cálculo volvía a ser demasiado alto. Mencionaba Monedero además: “cree que gobernar es insultar al gobierno de coalición”, en referencia a la presidenta autonómica. Además, escribía: “Dice que 900.00 test es el 13% de la población. En conclusión, que vivimos en Madrid exactamente 70 millones de madrileños”.

Finalmente, y después de borrar el segundo mensaje tras el nuevo aluvión de burlas, Moneder terminaba publicando un tercer tuit 30 minutos después del original en el que reconocía su error: “Un millón de test. Correcto: en torno al 13% de la CAM”. No obstante, las dos capturas de pantallas de sus tuit anteriores han dejado constancia de sus errores.