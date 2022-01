José Sacristán sorprende al opinar de Felipe VI y Letizia y aclara si preferiría una república: "Los conozco"

El actor José Sacristán, que nunca ha escondido sus ideas políticas de izquierdas, sorprendía esta semana al dar su opinión tanto del Rey Felipe VI como de la Reina Letizia tras asegurar que les conoce y que ha hablado con ellos en varias ocasiones. Además, el intérprete se mojaba a la hora de aclarar si preferiría que en la actualidad la forma de Estado en España fuese una república en lugar de una Monarquía Parlamentaria, como ocurre en la actualidad.

De hecho, lo hacía en una entrevista en El Español y, al ser preguntado por su opinión sobre el Rey Emérito, Juan Carlos I, todavía era muy crítico con la figura del monarca, que se encuentra en Abu Dabi. “El personaje de Juan Carlos me da mucha pena y una ira terrible, porque nos ha jodido la película a unos cuantos que nos la creímos. Yo me la creí. Con todas las dificultades, dije 'vamos a tirar para delante', como decíamos antes hablando de la Transición”, lamentaba el veterano actor. “Pero toda esta mediocridad de las faldas y las pesetas es una chapuza que... ¡el personaje, para mí, ha desaparecido!”, comentaba sobre las investigaciones de Hacienda y las acusaciones de Corinna Larsen.









Sacristán sorprende al opinar de Felipe VI



Pero, y a pesar de su opinión sobre el Emérito y de haber proclamado que es republicano en más de una ocasión, el actor sorprendía en la misma entrevista al referirse a Felipe VI y la Reina Letizia: “Yo soy republicano, y la Monarquía me importa un carajo. Si mañana desaparece, que desaparezca...”, comentaba, antes de subrayar que lo que sí podía decir es que siente “un gran respeto por la figura de Felipe VI y de Letizia”. “Porque los conozco”, desvelaba el actor de cine y teatro.

Además, el intérprete desvelaba los temas de conversación que ha tratado en sus conversaciones con los monarcas: “He hablado con ellos de teatro, de cultura, y al margen de que sean reyes o no, son unas personas por las que siento más respeto que por mucha gente de la izquierda”, comentaba. Y es que Sacristán, si ha sido especialmente duro con alguien recientemente, ha sido con el secretario general saliente de Podemos, Pablo Iglesias, del que ha asegurado que “cada vez que abre la boca le da votos a Vox”.









Sacristán, sobre si querría una posible república



Por tanto, y a la luz de su opinión sobre Felipe VI, Sacristán opinaba sobre la situación de la monarquía en la actualidad en España y cómo está siendo la labor del Rey: “Hombre, de acuerdo a las reglas del juego en las que nos vamos manejando, lo que se ha acordado y todo eso, a mí me parece que sí. Que está bien”. En ese momento el periodista, extrañado, le recordaba lo difícil de una posible república si un republicano hablaba en esos términos del monarca.

Sacristán, por su parte, señalaba el principal problema para él de cambiar de modelo de Estado: “Mira, a mí lo único que podría preocuparme de la proclamación de la República es que, dado el panorama del personal que podría optar a presidirla... ¡joder! Si ya cuesta trabajo hacer un reparto ahí, ¿a quién le das el protagonista?” Es por ello que el actor no sabría decir a quién preferiría para presidir una hipotética república: “Pues con este panorama... pero ojo, que no son peores que nosotros. Que quede claro, que no somos mejores”.