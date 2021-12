José Sacristán confiesa en TVE la enfermedad que padece en silencio: “Me he llegado a desmayar”

El actor de cine y teatro, José Sacristán, se sinceraba esta semana en el programa de TVE, 'La matemática del espejo', en el que confesaba la enfermedad que padece desde hace tiempo. El veterano intérprete charló con el periodista Carlos del Amor en La 2, con elq ue repasó su carrera artística y donde ha vuelto a ser muy crítico con el comportamiento de algunos partidos políticos de ideología de izquierdas, con la que se identifica el propio Sacristán.

“Lo que sí puedo decir es que me ha molestado y me ha dolido el comportamiento de cierta izquierda. Creo que ha habido serios despistes de la izquierda en este país, donde se han cometido errores gravísimos que lo que han hecho es dar cancha a la derecha”, se sinceraba. Pero el momento más íntimo de la entrevista llegaba cuando el actor confesaba que lleva años lidiando con “labilidad emocional”.









La condición que padece Sacrístán



“Me diagnosticaron una cosa que se llama labilidad emocional, traducido al vulgar quiere decir que tengo un alma de portera que no me la merezco”, desvelaba a Del Amor en la entrevista en Televisión Española. Una enfermedad que, lejos de repercutir efecto físico alguno, sí que ha llegado a provocarle desmayos, como él mismo confiesa. “Cualquier alteración de las emociones me provocaba problemas capilares, oftalmológicos, dermatológicos,... yo me he llegado a desmayar viendo una película, 'Las mil y una noches', cuando torturaban a Turhan Bey, en una rueda le daban, ahí me quedé tieso”.

En términos más específicos, la labilidad emocional provoca en quien la padece cambios bruscos en el estado de ánimo. Provoca “cambios rápidos en el estado de ánimo, que pueden estar provocados o no, por estímulos externos. Las emociones duran poco tiempo y la persona puede pasar rápidamente de una emoción a la contraria”, como explican en Sedome. “Tengo que tener un particular cuidado con la violencia, porque tengo cierta incapacidad física para tolerarla”, concluye Sacristán sobre su condición y cómo le afecta en el día a día.









Sacristán sobre Ayuso



Una de las declaraciones políticas del actor, siempre sincero, que más llamó la atención quizá fueron las que pronunció el pasado mes de mayo tras la vistoria de Isabel Díaz Ayuso: “Mientras Gabilondo recibe órdenes de un lado y de otro, y Pablito está con el fascismo o democracia, allí ha habido alguien que pensaba que había que ir por ahí, y no ha fallado”. Y es que el intérprete concluía con un sorprendente: “Chapó para esta muchacha”.

Y es que Ayuso consiguió ganar holgadamente las elecciones, lo que le permitió gobernar con el permiso de Vox. Eso sí, Sacristán matiza que no votó al PP: “Ni la he votado, ni la votaré jamás, ni estoy de acuerdo con su programa”, concluía en una entrevista en El Mundo.

GRAF7105. MADRID, 02/12/2021.- El actor José Sacristán presenta 'El hijo de la cómica' dentro del homenaje a Fernando Fernán Gómez en el centenario de su nacimiento durante un acto celebrado en el Cine Doré de Madrid. EFE/Luca Piergiovanni