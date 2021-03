¿Qué fue de Jorge Salati, el primer marido de Marta Sánchez que le enemistó con los medios?

El 29 de diciembre de 1994, la reconocida cantante española Marta Sánchez se casa con el argentino Jorge Salati. Un matrimonio que fue muy breve en el tiempo y que ocasionó una auténtica "guerra de exclusivas" entre los fotógrafos de las principales revistas del corazón. En esos años, la artista comienza a tener una peor relación con los medios porque aseguraba que se sentía acosada. Sin embargo, fue ella misma la que sacó rentabilidad a su enlace vendiendo la exclusiva.

Por aquel entonces, la artista se dirigía a los medios en estos términos y explicaba por qué se había dado por finalizada la relación.

Durante un tiempo y tras este divorcio, el exmarido de Marta Sánchez estuvo alejado de la escena mediática. Trascendió a los medios su boda con Ana María Lorenzo, una joven de 29 años que ocupaba su corazón y con la que esperaba un hijo.

En el año 2003, reapareció al conocerse su participación en 'La Isla de los Famosos' con otros concursantes como Bárbara Rey, Antonio Sánchez-Casado, Miguel Ángel Muñoz o Lara Dibildos. Un reality que finalmente se dejaría de emitir en Antena 3 en el año 2005.

Este formato incluyó 2 galas semanales y fue presentado por Paula Vázquez. La presentadora narraba desde la isla las aventuras de los famosos más destacados de la época.

¿Qué ha sido de Jorge Salati?

Lo último que se sabe de Jorge Salati es su faceta empresarial. En el año 2006, celebró una fiesta en su restaurante de Madrid que reunió a personalidades como Marta de Pablo, Paquita de Pablo o Jenny Liada. El ex de Sánchez se mostró encantado de contar con amigos en esa fiesta y aseguró que ya no hablaba con la cantante. Ni visitaba su restaurante ni mantenían el contacto: "Ella cumple años el 8 de mayo y yo el 9. Sé que fue su cumpleaños pero no nos hablamos. Nos decimos cosas muy puntuales, cuando han nacido mis hijos o con la muerte de su hermana, pero sé que está bien porque tenemos amigos en común".

Un episodio de su vida, por tanto, que quedó totalmente aparcado pues rápidamente rehizo su vida con Lorenzo, llegando a ser padre y disfrutando de una nueva oportunidad amorosa.

Poco más ha trascendido de sus últimos años a la opinión pública.