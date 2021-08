Jorge Javier desvela un preocupante episodio con un inspector de Hacienda: “Todo se puede ir al traste”

El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, se sinceraba esta semana con su amiga Terelu Campos en una entrevista en la que ha relatado tanto sus problemas con Hacienda como el episodio con un inspector que “se volvió loco”. Y es que el catalán se llevó un duro golpe hace justo un año cuando la Audiencia Nacional confirmó la sanción del fisco, que reclamó en 2011 a Jorge Javier el abono de 796.928,81 euros tras detectar irregularidades en las Declaraciones de la Renta de 2005, 2006 y 2007.

La Agencia Tributaria 'pescó' al presentador con una sociedad instrumental a través de la que facturaba sus ganancias individuales. Es decir, debió presentar la declaración como una persona física, cuyo tipo impositivo es mayor, en lugar del impuesto de sociedades con mejores condiciones fiscales a través de la empresa Jorge Javier SL, de la cual él es el socio mayoritario (99,99%).

Ahora, en una entrevista en Lecturas, donde el propio comunicador cuenta con un blog personal en el que escribe cada varios días, se ha sincerado sobre todo esos problemas de la mano de la hija de María Teresa Campos.









Jorge Javier y los problemas con Hacienda



Según reconoce el propio presentador de 'Sálvame', la sanción que le reclamó el fisco fue un susto y un duro golpe personal: “¡Ahí se me quitaron muchas tonterías! Dije: “¡Todo lo que has conseguido se puede ir al traste si no emprendes lucha!”. Reconoce Vázquez que los problemas con Hacienda le provocaban insomnio pero, a su vez, se justifica en que se limitó a acudir a un gestor que le dijo lo que tenía que hacer.

"¿Qué haces cuando empiezas a ganar dinero? Vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!", explica el presentador a Terelu en exclusiva para el medio del corazón. "¡He pasado 10 años de mi vida con un sufrimiento terrible! Me han llegado ahora resoluciones de 2009. Cuando me tocó dije: "¿Qué va a pasar con mi vida?", clama el presentador de Telecinco.









El incidente de Jorge Javier con un inspector de Hacienda

Jorge Javier insiste en el impacto negativo que tuvo la presión de Hacienda en su vida personal, quitándole el sueño: “Es un sufrimiento contra el que es inútil... Pierdes tantas fuerzas, ¡tantas noches de insomnio!” Pero lo más llamativo es que llegó a protagonizar un episodio con un inspector del fisco que, en palabras del comunicador, “se volvió loco”. “Empezó a decir: “Esto está mal, y esto también”. Todo tienes que pagarlo y, aparte, te ponen la sanción”, explicaba Vázquez a Terelu en la revista.

Un episodio que pudo costarle todo el presentador estrella de Mediaste. “¡Qué perverso es! Ganas recursos, te devuelven, pero en la Administración nadie te resarce de eso. Si la gente que nos investiga hace las cosas mal, debería tener penalizaciones”.

