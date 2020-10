Jorge Fernández desvela la trampa en 'La ruleta de la suerte' que más le ha sorprendido

Este miércoles el presentador de 'La ruleta de la suerte' ha revelado uno de los enigmas que involucra al mundo de la moda. Lo ha he hecho en el programa que ha sido emitido en estas últimas jornadas y que ha sido motivo de polémica.

Todo ha comenzado cuando el concurso ha puesto un panel que llevaba como título "en un mundo perfecto". Los concursantes tenían que intentar desvelar lo que escondían las letras de ese panel a través de ir tirando uno por uno y en orden la ruleta. A cambio de letra acertada, los concursantes se hacen con el dinero en el que está la ruleta y siguen jugando hasta resolver el panel.

En esta ocasión el panel descifrado decía lo siguiente: "La ropa me quedaría igual que a los modelos". Un panel que ha provocado que la concursante se haya alzado con 400 euros más y que en total ha conseguido acumular 1700 euros pasando por delante a sus dos contrincantes. Al menos durante esta prueba.

La trampa desvelada por Jorge Fernández

Es en este momento cuando el modelo y presentador del programa de Antena 3 ha explicado que este panel no era del todo cierto, y ha explicado los motivos. Según ha revelado a los espectadores y a los propios concursantes, los modelos utilizan ciertas trampas cuando van a hacerse fotografía de ropa de moda. En concreto, ha explicado el presentador del programa que los modelos se ponen pinzas por detrás para que, de esa forma, las cosas se van bien delante de cámara.

Según ha dicho, las tallas que se utilizan durante las sesiones fotográficas con una M, de showroom, y es esto lo que hace que tengan que ser los propios modelos, de la mano de los estilistas y allí presentes, quienes deban tomar cartas en el asunto para que la ropa les quede lo mejor posible.

"No siempre es igual, sobre todo en fotografía, la ropa que tienen los modelos está cogida con pinzas", ha explicado Jorge Fernández, unas palabras que ha avalado su compañera de programa y azafata: "Muchas veces, casi siempre, sobre todo si hablamos de este tipo de ropa que se vende por internet".

Es en este momento cuando Jorge Fernández ha explicado la anécdota de la que es protagonista. "Generalmente la talla de las fotos es la M y no hay más, entonces da igual cuánto midas. Tú tienes esa talla para esa ropa y hay que apañárselas, a mí me quedaban cortas entonces tenía que ponerme en ciertas posturas para evitar que pareciera que me quedaba corto, así que no os dejéis engañar con este tipo de paneles porque no a todo los modelos la ropa le queda igual", ha revelado el célebre presentador.

Jorge Fernández en 'La Ruleta de la Suerte' (Antena 3)

