Jaydy Michel, exmujer de Alejandro Sanz, se pronuncia sobre la ruptura del cantante y Rachel Valdés

MADRID, 8 (CHANCE)

Alejandro Sanz está en el ojo del huracán mediático desde que el pasado 27 de mayo publicaba un preocupante mensaje en sus redes sociales confesando que no estaba atravesando un buen momento anímico y, "triste y cansado", reconocía que "a veces no quiero ni estar. Literalmente".

Días después trascendía que el cantante y Rachel Valdés habían roto su noviazgo después de tres intensos años y las especulaciones no tardaban en sucederse. Diferentes medios de comunicación apuntaban a un desgaste en la convivencia, pero otros aseguraban que la ruptura se debía a una "lucha de egos" porque los caracteres de ambos serían "muy complicados". Además, la artista cubana no saldría muy bien parada, puesto que su "fuerte personalidad" habría dificultado mucho la relación de Alejandro con la madre de sus hijos Dylan y Alma, Raquel Perera.

Acusaciones que el cantante de 'Corazón partío' no tardaba en negar molesto, saliendo en defensa de la cubana con un contundente mensaje publicado en su Instagram en el que dejaba claro que sus problemas no estaban relacionados con su ruptura: "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo".

Ahora es Jaydy Michel, primera mujer de Alejandro y madre de su hija Manuela -de la que se separó en 2005- la que rompe su silencio y se pronuncia sobre el delicado momento que atraviesa su exmarido, con el que mantiene una buena relación.

"He estado en contacto con él y el motivo de su malestar no lo sé, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravillosos que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Es valiente por su parte. Mi hija le puso fuerte y valiente" ha confesado.

"Todos pasamos por malos momentos, todos los hemos pasado y no le damos voz. No hay que esconderlo, y que él se abra y lo diga es de agradecer y de respeto", ha añadido, pidiendo que cesen las "especulaciones" sobre el complicado bache que está viviendo el cantante: "No todo el mundo va contando cómo se siente y cuando alguien lo dice es como para no sé si aplaudir, pero para agradecer y tomar en consideración".

Sin entrar en detalles sobre el fin de la relación de Alejandro y Rachel Valdés, aunque reconociendo que "una ruptura nunca es fácil", Jaydy no ha dudado en aplaudir el mensaje que ha publicado el artista defendiendo a su exnovia. "Es un caballero y creo que está siendo cómo él es. Bravo por él" ha añadido.