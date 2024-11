Jaime Mayor Oreja, galardonado con el premio a la defensa de la vida en europa

La Federación Europea One of Us celebra su 10º aniversario en París reafirmando su misión de proteger la vida y la dignidad humana en todas sus etapas. Nacida en 2014 de la mano de la Iniciativa Ciudadana Europea del mismo nombre e impulsada por los eurodiputados Jaime Mayor Oreja y Carlo Casini, esta iniciativa logró reunir más de 2 millones de firmas en los 28 países de la Unión Europea, marcando un hito histórico en la movilización ciudadana en defensa de los valores fundamentales de nuestra civilización.

En el marco de esta conmemoración, la Federación ha otorgado su Premio a la Defensa de la Vida a Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación NEOS y también presidente honorario de One of Us, en reconocimiento a su coherente y ejemplar trayectoria personal y profesional. Mayor Oreja ha destacado por ser un líder comprometido con la promoción de la vida y la dignidad humana, defendiendo con firmeza las raíces cristianas de Europa y los fundamentos judeocristianos de nuestra civilización.

A lo largo de su carrera, Jaime Mayor Oreja, quien ha sido ministro del Interior del Reino de España y Eurodiputado, ha impulsado numerosas iniciativas dirigidas a fortalecer la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Su liderazgo ha inspirado la creación de esta red europea que une a más de 50 organizaciones dedicadas a trabajar en favor de la vida.

El premio otorgado por la Federación One of Us en su 10 Aniversario a Jaime Mayor Oreja supone una reconocimiento a su coherencia de vida y el compromiso incansable de su presidente Honorario, como ejemplo vivo de los principios que han guiado a One of Us durante estos diez años. Su defensa de las raíces cristianas de Europa y su empeño en reivindicar los principios fundamentales de nuestra herencia cultural son una luz para las generaciones futuras.

Sobre NEOS

NEOS es un movimiento de la sociedad civil que defiende la recuperación de los fundamentos del humanismo cristiano como respuesta a una crisis generalizada y una sociedad que ha perdido el rumbo.

Por esta razón, el nombre NEOS deriva de las iniciales de los 4 puntos cardinales, y nuestro símbolo es una brújula que marca el rumbo que necesita España.

El objetivo de NEOS es influir decisivamente en el debate social, cultural y político en España, así como convertirse en punto de referencia de redes nacionales e internacionales que comparten estos mismos valores.