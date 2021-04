Israel no encuentra evidencia de casos de miocarditis tras la vacunación con Pfizer

TEL AVIV/MADRID (dpa/EP)

El Ministerio de Sanidad de Israel no ha encontrado hasta ahora ninguna evidencia que vincule casos de miocarditis con la vacunación con la inyección de Pfizer/BioNTech contra la COVID-19.

Los medios de comunicación israelíes habían informado de 62 casos de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, principalmente entre hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. De ellos, dos habían muerto.

En total, 5 millones de los 9 millones de habitantes de Israel se han vacunado por segunda vez desde el inicio de la campaña de vacunación hace más de cuatro meses.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad ha explicado este martes que un equipo de expertos estaba supervisando todos los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19 y publicando informes periódicos. "No muestra un claro aumento de la mortalidad debido a la vacunación, ni es seguro que haya un aumento del número de infecciones del músculo cardíaco en comparación con el mismo periodo del año pasado", ha señalado.

Por su parte, Pfizer ha admitido que estaba al tanto de estos casos en Israel. "No hemos observado una tasa de miocarditis superior a la que cabría esperar en la población general. No se ha establecido una relación causal con la vacunación. En este momento no hay pruebas de que exista un riesgo de miocarditis asociado a la vacuna de Pfizer/BioNTech", remacha la compañía.