Isabel Pantoja acude, por primera vez, al cumpleaños del hijo de Chabelita

MADRID, 8 (CHANCE)

Disfrutando en familia del cumpleaños de su hijo Alberto, Isa Pantoja contó con el apoyo de su madre en un día tan importante para ella y es que Isabel Pantoja acudió por primera vez al quinto cumpleaños de su nieto. Además de la mamá y la abuela, también Anabel Pantoja y Raquel Bollo acudieron a la cita y es que volvieron a demostrar que están con la familia en las buenas y en las malas.

CHANCE: ¿Cómo estás? ¿A celebrar el cumple del peque?

Isa Pantoja: Bien, qué tal.

CH: ¿Contenta?

I.P: Sí, contenta.

CH: Cumple cinco años ¿no?

I.P: Sí, cinco ya.

CH: Que tiene apuros económicos y tal.

I.P: Es un día especial, lleva cinco años sin venir y era el día que tocaba. Bueno, para acabar con todas las especulaciones de diferencias y eso, está aquí.

CH: ¿Es importante para ti este día?

I.P: Para mí claro porque es el cumpleaños de Alberto y por lo que significa que venga mi madre.

ISA PANTOJA: "CUANDO KIKO ESTÉ FUERA IRÉ A RECIBIRLE SI PUEDO Y ME LO PERMITEN"

CH: Son muchos los comentarios que hablan de la actitud de tu hermano hacia ti.

I.P: Sí, bueno, yo con lo que dijo mi hermano me voy a mantener al margen, es su concurso y no quiero causarle nada ni para bien ni para mal.

CH: Últimamente se está acordando mucho de ti.

I.P: Sí y a mí me hace mucha ilusión. Cuando esté fuera iré a recibirle si puedo y me lo permiten, iré.

CH: Ya queda atrás tu polémica entrevista.

I.P: Se quedó todo claro, no fue a malas, fue al contrario, gracias a eso me he quitado de muchas cosas y nada más.

CH: Pero tenéis una conversación pendiente...

I.P: Sí, pero tampoco espero que trascienda mucho porque cuando ha pasado al revés tampoco ha sido para tanto y yo siempre he sabido llevar las cosas bien. Tampoco es para tanto y todo está bien, por ahora.

CH: ¿Ves a tu hermano como entrenador de futbol?

I.P: No lo sé, no sé nada.

CH: ¿Tú quieres que tu madre salga de Cantora?

I.P: No lo sé.

ISA PANTOJA: "NO QUIERO DECIR NADA DE FUTURO CON ASRAF PERO SÍ QUE ES VERDAD QUE A DÍA DE HOY NO PUEDO PEDIR MÁS"

CH: ¿Cómo está tu corazón, sigues con Asraf?

I.P: Mi corazón está perfecto a pesar de todo. Espero que ya las terceras personas que haya lo respeten, esa es una relación importante para mí, por ahora está bien, no quiero decir nada de futuro pero sí que es verdad que a día de hoy no puedo pedir más. Estoy muy contenta.

CH: Omar dice que no se lo cree.

I.P: Las terceras personas que sigan su vida, yo me alegro de que les vaya todo muy bien, ha sido una persona importante, hemos estado poro tiempo pero le he cogido cariño y somos humanos. Le deseo lo mejor.

CH: ¿Apuestas por Asraf?

I.P: Sí. Os agradezco mucho que estéis aquí y nada más.