No investigarán uso de relojes para copiar en exámenes sin denuncia formal

La Universidad de Extremadura (UEX) no abrirá una investigación sobre un posible caso de copia con relojes inteligentes en los exámenes finales de la Escuela Politécnica hasta que no haya una denuncia formal por parte del centro.

Según recoge el diario regional HOY, un profesor del grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación ha puesto en conocimiento de este centro universitario ubicado en Cáceres la sospecha de que unos ocho alumnos habrían copiado fotografiando el examen y enviándolo al exterior del aula, desde donde se les devolvía resuelto.

De momento presuntamente han copiado porque en esta universidad no hay ninguna denuncia formal con nombres y apellidos, si un profesor o un centro sospecha, ellos tienen en la mano iniciar los expedientes para que se investigue, ha expresado este miércoles el rector extremeño, Antonio Hidalgo, a preguntas de los medios.

Así, ha explicado que a diferencia de en la selectividad extremeña, donde no se puede tener ningún dispositivo electrónico al alcance del alumno y si a alguno es pillado con un móvil o reloj inteligente se le echa del examen, en los estudios universitarios esto depende de lo que establezca el profesor.

En este sentido, ha dicho que el profesor es "el primer interesado en establecer normas para una evaluación justa y correcta de sus alumnos, ha apuntado.

Si el profesor decide que en su examen no se puede entrar con dispositivos electrónicos y avisa con antelación, se pueden tomar las medidas que se quieran, lo que no podemos es secuestrarle a una persona adulta un teléfono o un reloj inteligente, ha añadido.

Además, ha explicado que en caso de copia, al Rectorado llega una propuesta de suspender al alumno y en la gran mayoría de los casos se le castiga con la prohibición de no poder presentarse a ninguna convocatoria ese mismo año de la asignatura en concreto.

Hay repercusiones ante una demostración clara de copia, no se ha tomado ninguna medida porque no ha llegado ninguna denuncia, ha insistido el rector de la UEX, para quien no sería el primer caso en una universidad en el que se suponen que han copiado.