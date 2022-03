Intercambiar tu casa con un desconocido para viajar

Zuriñe, su marido y su hijo de 12 años viven en Erandio (Bilbao). La experiencia que tenía de su hermana les llevó hace seis años a apuntarse al intercambio de casa para viajar. 'Siempre nos ha gustado y nos pareció una oportunidad de hacerlo de forma diferente' nos cuenta a COPE. Su visión, hasta ahora, no ha podido ser más satisfactoria. 'No hemos tenido nunca una mala y la verdad es que hemos visitado sitios increíbles. Hemos estado en Estocolmo, Copenhague, Croacia, Budapest, Burdeos... pero también en Logroño, algún pueblo de La Rioja, Navarra... tampoco hace falta el plantearte un intercambio de casas para irte lejos'.

Zuriñe nos dice que el hogar prestado era tal y como esperaba. 'No hemos encontrado nunca nada que estuviera fuera de lugar ni en malas condiciones. Hemos tenido la suerte de que las casas se corresponden con lo que se oferta. Quien viene a mi casa sabe que viene a un piso, a un tercero, con ascensor. Sabe, por ejemplo, que es un piso y no un chalet. Y viceversa. Todo se corresponde en el 99% de las ocasiones'. Le preguntamos cómo es el procedimiento de entrega de llaves cuando llegan al destino. 'Nos hemos encontrado de todo. Desde mandar a un amigo, a un familiar, a un vecino, o que nos hayan dejado las llaves en la caseta de los aperos de labranza, de la huerta o del jardín'. En su caso dejan de responsable a su vecina. Esas personas de enlace le han salvado en alguna ocasión. 'A nosotros nos pasó que en nuestro viaje a Burdeos me puse enferma con una infección de garganta y para buscar un médico privado que nos atendiera tuvimos que tirar del contacto que teníamos. Siempre es importante eso también'.

El intercambio de casas para ir de vacaciones siempre se hace a la vez. Ellos van a un destino y las personas de ese lugar viajan a la localidad vizcaína. Y tampoco en su hogar ha hallado sorpresas a la vuelta. 'Muy respetuosos. Nunca he encontrado nada fuera de lugar. Como mucho el televisor y la consola cambiado de idiomas'. Zuriñe nos hace el perfil tipo de las personas que se apuntan a esta aventura. 'Lo habitual son familias con niños, también jubilados, hay muchos maestros que ya saben de antemano la disponibilidad de fechas, gente que trabaja desde casa...'. Por último, le preguntamos por su próximo destino. Nos señala Canadá. 'Seguramente el próximo verano iremos a Otawa y a Toronto. Ya hemos hablado con una familia de allí que quiere venir a Bilbao'.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR

Según datos de HomeExchange -plataforma de intercambio de casas- en los dos primeros meses de 2022 ya se han realizado cerca de 3.000 intercambios de hogares, un 54% más que en 2019, superando por lo tanto las cifras prepandemia. A estas alturas, además, para todo el año ya hay reservadas más de 142 mil pernoctaciones. Buenas perspectivas que contrastan con los datos de los dos años precedentes. En 2021 el intercambio de casas alcanzó las 356 mil con Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana con mayor volumen de operaciones. El empujón del último trimestre del año contribuyó de forma significa con un crecimiento de un 173% con respeto al mismo periodo del 2020.

El ahorro es la principal motivación para elegir esta modalidad (así lo reconoce el 63% de los usuarios) seguido de la experiencia de poder viajar más a menudo y en trayectos más largos.