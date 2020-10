Qué es la inteligencia contextual y cómo puede ayudarte a encontrar trabajo

Comprender, adaptarse y tomar las mejores decisiones para enfrentarnos a la realidad, a nuestro día a día. Esa capacidad llevada a nuestra actividad profesional inmersa como la vida en situaciones impredecibles -como una pandemia que ha modificado el devenir del globo terráqueo-, es la definición de un término acuñado por el profesor de la Universidad de Harvard, Tarun Khanna, y que no es otro que, inteligencia contextual.

Hasta ahora y según el también profesor de Harvard, el psicólogo Howard Gardnerlos humanos tenemos diferentes tipos de inteligencias, y cada uno desarrolla unas más que otras. Está la inteligencia lingüística que supone una sensibilidad especial al lenguaje oral y escrito; la inteligencia musical, que poseen las personas con facilidad para el ritmo, la composición, interpretación y comprensión de la música y los sonidos;la inteligencia espacial, que permite a quien la posee realizar dibujos en dos y tres dimensiones, recordar fotos y objetos, y calcular medidas y volúmenes; inteligencia lógica-matemática, que te permite solucionar problemas, leer y comprender símbolos, conceptos numéricos; inteligencia corporal-kinestésica, que nos permite utilizar el cuerpo para resolver problemas y realizar actividades, da equilibrio, flexibilidad, coordinación; inteligencia naturalista, que permite analizar, percibir la relación entre el ser humano y la naturaleza; inteligencia intrapersonal, que da la capacidad de conocerse a uno mismo. Permite explicar y comprender los sentimientos propios, reflexionar, pensar en el futuro y tomar decisiones; y, la inteligencia interpersonal que nos permite empatizar con los demás, comprender las cosas importantes para otras personas y manejar las relaciones. Las actividades que realizamos cada día dependen de este tipo de inteligencia.

Inteligencia contextual, el camino para el liderazgo

La inteligencia interpersonal de la que habla el doctor Gardner esa que nos permite reconocer e interpretar situaciones sociales, la que domina en personas a las que les gusta conversar, aprender en grupo o trabajar con otras personas, intercambiar ideas, observar y relacionarse, podríamos considerarla como el punto de partida que nos llevaría a esta otra capacidad, la inteligencia contextual que como define el doctor Khanna, en una entrevista a la BBC,es la "habilidad para entender los límites de nuestro conocimiento y la capacidad para adaptar ese conocimiento a un ambiente diferente del que se desarrolló".

Explica Tarun Khanna, profesor de la Harvard Business School -experto en negocios y en desarrollar marcos analíticos sobre tipos de negocios en entornos globales-, que todos esos estudios, muy importantes ,sin duda, "aplicarlos de manera uniforme en todas las geografías es una tontería". La mayoría de "los emprendedores y gerentes de empresas", dice el profesor Khanna "están de acuerdo en que la creación de valor y la motivación del talento están en el centro de lo que hacen. Pero profundizando, rápidamente surgen diferencias sobre lo que constituye valor y cómo motivar a las personas. Esto se debe a que las condiciones difieren enormemente de un lugar a otro, de formas que no son fáciles de codificar: condiciones no solo de desarrollo económico sino de carácter institucional, geografía física, normas educativas, idioma y cultura".

Un negocio de gran éxito en un país puede ser un fracaso total en otro, porque no depende solo de que desarrolles, por ejemplo, la misma tecnología, de que la localices en un entorno geográfico semejante. Aquí es donde entra la inteligencia contextual. "La inteligencia contextual requiere ir mucho más allá del análisis del contexto institucional hacia áreas tan diversas como los derechos de propiedad intelectual, las preferencias estéticas, las actitudes hacia el poder, las creencias sobre el libre mercado e incluso las diferencias religiosas. El trabajo más difícil es a menudo el trabajo "suave" de ajustar los modelos mentales, aprender a diferenciar entre los principios universales y sus encarnaciones específicas, y estar abierto a nuevas ideas" expone Khanna en su artículo 'Contextual Intelligence'.

¿Cómo se adquiere la inteligencia contextual?

La estrategia que propone el profesor para "adquirir inteligencia contextual son obvias, aunque no son fáciles ni baratas: contratar personas que sean "fluidas" en más de una cultura; asociarse con empresas locales; desarrollar talento local; hacer más trabajo de campo y más trabajo interdisciplinario en las escuelas de negocios y exigir que los estudiantes hagan lo mismo; y tomarse el tiempo para comprender la naturaleza y la gama de variaciones locales. El futuro no puede ser telescópico. Todos tendemos a asumir que las transformaciones sociales y económicas ocurren más rápidamente de lo que realmente ocurren. Algunos cambios tecnológicos tienen un impacto inmediato (los teléfonos móviles se han difundido rápidamente en los mercados emergentes), pero son la excepción. Una sólida investigación muestra que los países tardan décadas, en promedio, en adoptar nuevas tecnologías inventadas en otros lugares. El cambio institucional es, en todo caso, incluso más lento".

Y pone un ejemplo de la importancia de ese contexto, ya que asegura "las normas comunitarias afectan al comportamiento más que los incentivos a nivel individual. Así, una empresa interesada en la conservación del agua podría aprender más al estudiar cómo los aldeanos usan el pozo comunal que al estudiar el uso doméstico del agua".

La Covid-19 nos ha enseñado qué es realmente la inteligencia

Al igual que el profesor Khanna, el psicólogo estadounidense, Robert Jeffrey Sternberg, profesor de la Universidad de Yale, incide en que la verdadera inteligencia es la capacidad del hombre para adaptarse al entorno.

Es más, asegura Sternberg que "ni las pruebas de Coeficiente Intelectual (CI) ni exámenes tan exigentes como el SAT o ACT para entrar en universidades y que miden la capacidad de pensamiento crítico, razonamiento matemático, y habilidades de escritura del estudiante son tan claras del nivel de inteligencia como la capacidad de adaptarse. Los organismos que no se adaptan, mueren".

Pregunta el psicólogo: "¿Qué habilidad es más importante para la gran mayoría de los estudiantes en la universidad una vez que se han graduado: la capacidad de resolver problemas verbales y matemáticos artificiales o, alternativamente, abordar y tratar de resolver problemas de cambio climático global, contaminación del aire y del agua, pandemias globales? ¿La resistencia bacteriana a los antibióticos, la violencia con armas de fuego contra los escolares (aparte del patético habitual "nuestros pensamientos y oraciones están con ellos"), y el regreso de los aspirantes a autócratas a las democracias en declive?"

Y responde en su libro 'Adaptive Intelligence': "Todos nosotros, incluidos los colegios y universidades, deberíamos centrarnos en no producir examinadores que se contenten con ver al mundo irse al infierno en una canasta mientras obtengan sus títulos y hacer su dinero. Mira a nuestro alrededor. ¡No funciona! En cambio, necesitamos desarrollar y evaluar las habilidades de adaptación de los estudiantes y su voluntad de hacer del mundo un lugar mejor. ¿Si no es ahora, cuando?".

Porque en la era de la Covid, los problemas del mundo real son completamente diferentes de los problemas en las pruebas estandarizadas. "Los problemas reales requieren respuestas extensas; no hay una respuesta perfecta y, a veces, ni siquiera muy buena. Los problemas de exámenes estandarizados están descontextualizados, son emocionalmente insulsos y no tienen nada que ver en la vida real. Los problemas del mundo real están muy contextualizados, son emocionantes y pueden tener mucho en juego. Los problemas de las pruebas estandarizadas se resuelven rápidamente y ya está".

¿Quiénes son las personas realmente adaptables y poco inteligentes en la era de la Covid-19?

El profesor Sternberg no puede ser más claro, las personas poco o nada inteligentes son aquellos que "se niegan a usar máscarillas, los que no se distancian socialmente y no se molestan en lavarse las manos. Son los que, desde un punto de vista adaptativo darwiniano, no son inteligentes, independientemente de su coeficiente intelectual o de los resultados de las pruebas estandarizadas. Tienen inteligencia inerte, pero no eligen implementarla activamente en el mundo real. Por lo tanto, no solo arriesgan su propia salud y su vida; también ponen en riesgo la vida de otras personas cuando respiran sobre ellas. Literalmente, podrían ser la causa de la muerte de otros".

En definitiva y a modo de sentencia,la inteligencia contextual como la inteligencia adaptativa, "se trata de adaptación al entorno, no de resolver problemas triviales o incluso sin sentido".