El insólito motivo por el que un padre se ha negado a firmar el certificado de nacimiento de su hijo

Un padre británico se ha negado a firmar el certificado de nacimiento de su hijo después de ver el nombre que su novia había elegido para su hijo. La sorprendente historia la ha desvelado el diario "The Mirror". El hombre conoció a su pareja poco después de que ella terminara una relación de ocho años con otra persona. El protagonista de la historia asegura que siempre tuvo la impresión de que ella "nunca había superado realmente" aquella ruptura sentimental. Sin embargo, con el paso de los años aumentó su confianza y seguridad en su pareja. Incluso, la mujer le presentó a su ex en una ocasión.

Tras cuatro año juntos, la pareja tuvo su primer hijo. Durante un tiempo, discutieron sobre el nombre que iban a poner al bebé. Tras varios días pensando en posibles alternativos, finalmente se decantaron por uno. Pero cuando el padre fue a firmar el certificado de nacimiento, se dio cuenta de que su novia había roto el pacto y había inscrito a su hijo con el nombre compuesto de su anterior pareja.

El hombre pidió explicaciones a su mujer y ella se limitó a decir que fue "un impulso del momento" y que estaba "demasiado cansada" como para discutirlo. El padre se ha negado a firmar el certificado y ella no cede, lo que ha hecho que incluso el hombre dude de la paternidad del bebé. "Ahora estoy plagado de dudas y me pregunto si debería hacerme una prueba de paternidad o si ella todavía está enamorada de él", ha escrito en Reddit.

Después de pedir consejo, una persona respondió: "Por supuesto, insiste en una prueba de paternidad antes de firmar el certificado de nacimiento". Un segundo dijo: "Amigo, prueba de paternidad de inmediato. Esto es una señal de alerta".

Y otro advirtió: "Está siendo muy sospechosa, nombrar al bebé como su ex no está bien. Hágase una prueba de ADN y no firme el certificado de nacimiento hasta que se establezca la paternidad y ella cambie el nombre por el que ambos acordaron".

