Inocentadas que marcaron el 28 de diciembre en COPE

Hasta que al superministro Miguel Boyer se le ocurrió intervenir Banesto y destituir de todos los cargos a su presidente, Mario Conde, un 28 de diciembre, allá por 1993, ese ante antepenúltimo día del año, Día de los Santos Inocentes, estaba marcado por las bromas- inocentadas- que nos gastábamos unos a otros, y los medios de comunicación no se mantenían al margen.

Había, incluso, competición por quién era capaz de colarsela a mayor número de lectores, de radio oyentes o telespectadores. Hace unos años, un digital nada monárquico y de nombre 'La República' no dejaba pasar la ocasión que brinda el 28 de diciembre para abrir con la siguiente noticia: "La Casa Real teme el desahucio del Palacio de la Zarzuela" porque las deudas contraídas con el pueblo eran insostenibles.

Un digital de noticias por y para Madrid, aseguraba otro Día de Inocentes, siendo Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid, que esta había pedido ayuda a Angela Merkel para desbancar a Rajoy y ser ella la candidata del PP a la presidencia del Gobierno; según un famoso buscador de noticias, "El Museo del Prado había decidido exponer en sus paredes el Ecce Homo restaurado de Borja". Encontramos inocentadas en cualquier parte. Muy dadas a ellas son los deportistas. Años antes de marcharse del Real Madrid, Iker Casillas anunció un 28 de diciembre que se iba del club de sus amores y en Twitter, Gerard Piqué (conocido por su vena bromista) descubría que había sido padre

Ya ha nacido nuestro hijo! Estamos muy felices! Gracias a todos por vuestros mensajes! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de diciembre de 2012

El mundo del deporte y en especial el del fútbol siempre ha sido un campo de cultivo muy bien abonado para este día de inocentes. Entre las inocentadas sonadas de COPE, encontramos numerosas del equipo de Deportes. Hemos elegido la de 2006 cuando 'El Tirachinas' confirmaba en exclusiva el fichaje de Aitor Karanka por el Real Madrid de Fabio Capello. Un Karanca que volvería desde tierras americanas a la liga española. Lo confirmaba el mismo jugador que veía esta oportunidad como algo único en su carrera: "Cuando creía que iba a colgar las botas, viene el Madrid y se acuerda de mí".

En 2009, el protagonista de la noticia era Kiko Narváez que regresaba al Atlético de Madrid como director deportivo. El entonces colaborador de COPE, el ya exjugador gaditano del Atleti, no quería dar muchos detalles de su futuro cometido en el club colchonero, pero entraba al trapo de la inocentada y participaba de lleno en la broma del equipo de Deportes a los oyentes.

Era tal la tradición de hacer inocentadas y que no se notara la broma y que fuera durante días comentada la falsa noticia, (no confundir con las fake news de ahora que pretender engañar y mentir al ciudadano con la intención como toda mentira de hacer daño a alguien), que los grandes comunicadores se implicaban de lleno en la información. Es el caso de la dimisión de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno de Felipe González que contaba el 28 de diciembre de 1990, 'Directamente Encarna' con Encarna Sánchez dirigiendo todo un despliegue informativo para hacer llegar esa dimisión a los oyentes. Dimisión que, supuestamente, se había producido en el último Consejo de Ministros de aquel año. Reacción de la oposición, qué pensaban los ciudadanos en la calle... No faltó de nada para que la noticia fuera del todo creíble.

¿Qué sabemos de como se vive en La Moncloa? ¿Qué ocurre entre sus paredes cuando se apagan las luces de los despachos del Presidente y Vicepresidente del Ejecutivo y se queda la familia de quien dirige el Consejo de Ministros? Nunca se había conseguido entrevistar a alguien que, pese a pasar inadvertida, sabe y mucho de lo que se cuece en el palacio donde se mastican las principales decisiones que afectan a nuestro país. Esa era la dulce Genara, supervisora de la limpieza de Moncloa y ¿dónde fue entrevistada el 28 de diciembre de 1994? En 'Directamente Encarna'

No podíamos pasar por alto a aquel historiador francés que nos descubrió que Colón no era español, sino que era francés que había nacido en Tolon, los hermanos Pinzones eran de la Bretaña. El entuerto lo resolvió en 'Protagonistas' de Luis del Olmo un tal Jean Claude... Forges

No son todas las que fueron, pero sí son todas las que están. Este 28 de diciembre de 2018, seguro que alguna inocentada se escapa, así que estén atentos a ver si la cazan.