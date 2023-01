El inglés, el gran talón de Aquiles de los estudiantes españoles: casi la mitad recibe clases particulares

Las clases particulares están muy extendidas en España. De hecho, el 47 por ciento de los escolares las reciben, ya sea porque la familia considera que en la escuela no se dedica suficiente tiempo a esa asignatura o porque se trata de una materia donde ven que sus hijos tienen más dificultades de aprendizaje. Solo el inglés supone la mitad del presupuesto familiar en extraescolares.

¿Refleja este dato carencias en el sistema escolar?

Paloma es profesora en un colegio de Madrid desde hace 34 años. Explica a COPE que el problema no es del centro escolar: “el problema es social y familiar. En los colegios, las carencias de los alumnos son más atendidas que nunca, el problema es que los padres no están para atender a sus hijos, así que les apuntan a clases para que aprovechen el tiempo”.

Para Paloma está bien y es bueno poner clases de refuerzo para los niños que van regular. Pero no está de acuerdo en los padres que fuerzan a sus hijos y les ponen clases particulares para conseguir que tengan un nivel de competitividad más elevado. Paloma asegura que el cerebro de un niño tiene que desconectar: “ahora los chicos están siempre ocupados. Yo estoy en contra de eso y al niño le viene fatal. Cada vez hay un mayor déficit de atención escolar. Y es porque los niños necesitan tener su tiempo de ocio, descanso y desconectar”.

Esta profesora de primaria asegura que no serían necesarias las clases particulares si un niño juega como un niño a sus horas de jugar, duerme en sus horas y tiene vida familiar cuando toca tener vida familiar. El orden ayuda a que cuando estén en el colegio les cunda y lo aprueben todo. Añade Paloma que: “si se les obliga a forzar su atención y mantenemos a los niños sobre estimulados todos los días, en algún momento tienen que desconectar. Y muchas veces lo hacen en el horario escolar”.

Los niños no atienden en clase porque saben que después se lo explicarán en casa, en las clases particulares. Ven el colegio como un lugar al que van a pasarlo bien. Para Paloma es sencillo: “las clases particulares ayudan y refuerzan. Pero si un niño no tiene ningún problema, es como darle un antibiótico a alguien que no lo necesita”.

¿De qué son las clases particulares?

Según la Encuesta de Gasto de Hogares en Educación de INE, los idiomas concentran el 46 por ciento del gasto en clases particulares y son la prioridad número uno en el gasto de las familias en la educación de refuerzo. Más de 782 millones de euros. El inglés está a la cabeza.

Las clases particulares de idiomas y las de arte están relacionadas con la función de ampliar y perfeccionar, mientras que las clases de las materias curriculares centrales, por ejemplo, Lengua y Literatura o Matemáticas, son de refuerzo y recuperación.

Muchos profesores particulares usan el tiempo para ayudar a hacer los deberes de los niños. Para Paloma eso está mal: “las clases deben ser un refuerzo de los contenidos del colegio que sirvan para que el niño adquiera independencia y autonomía. Si le ayudas a hacer los deberes, le estás enseñando que tiene que tener un adulto en casa para realizar sus trabajos”.

En cuanto al inglés, Paloma nos ha contado a COPE que: “el problema es que en los colegios los alumnos no están en grupos según nivel, sino por edad. A los alumnos que no les va tan bien, les va a costar más evolucionar junto a otros que tenga un nivel mayor. Lo ideal sería separarlo por niveles”. También se ha encontrado padres que demandan los idiomas, porque saben de su importancia en el mundo laboral.

Daniela tiene 8 años y profesor particular

Daniela estudia en un colegio de Madrid y está en tercero de Primaria. Es uno de los más de 3 millones de niños en España que recibe clases particulares.

Su madre Lara nos ha contado a COPE que tomaron la decisión de ponerle un profesor en casa porque hacer los deberes con Daniela era siempre una discusión: “le cuesta mucho concentrarse y decidimos que alguien ajeno a la familia le diese clases durante una hora. Y así la calidad de tiempo que pasamos es mejor, el resto del tiempo que pasamos en casa es más agradable y no estamos discutiendo”.

Daniela no necesita un refuerzo en alguna asignatura en concreto. Con su profesora particular repasa lo que ha dado ese día en clase o hace los deberes. Hay semanas que la profesora va dos días, y otras 4. Se toma la decisión según la cantidad de estudio o tareas que tenga la niña.

Lara no cree que sea un problema de la calidad escolar. Daniela va a un colegio pequeño con pocos compañeros en clase: “los niños están cuidados y guiados constantemente por los profesores”. Pero considera que el profesor particular es imprescindible para su hija: “Daniela ha mejorado en el curso, la veo más motivada y contenta. Y las notas han mejorado mucho”.

¿Cuánto cuesta de media recibir refuerzo fuera del colegio?

Según la Encuesta de Gasto de Hogares en Educación de INE, el gasto total de los hogares españoles ascendió a 1.700 millones de euros. De media, cada hijo nos supone al año un gasto de 270 euros. La Comunidad de Madrid es donde las familias más gastan, 350 euros de media. Y Castilla la Mancha, la comunidad donde más barato sale recibir clases particulares, 153 euros de media.

Gastan más las familias con mayor poder adquisitivo y de cada tres euros gastados en clases particulares en España, dos van para ampliar y perfeccionar y uno a reforzar y recuperar.

Como profesor de clases particulares de primaria puedes ganar unos 12 euros la hora. A partir de la ESO y Bachillerato, como se necesita un mayor conocimiento, esas clases se pagan en unos 20-25 euros la hora.