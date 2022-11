La inesperada conversación de un vendedor de Wallapop con quien quiere comprar sus calcetines: "¿Le interesa?"

Cada vez es más común comprar cualquier tipo de producto por Internet, y más si no nos queda otra. Esto no supone ningún problema ya que, con la llegada de las últimas tecnologías son varias las aplicaciones que existen para hacer este tipo de gestiones. Empresas como AliExpress y Amazon ya forman parte de nuestro día a día debido a que en ellas puedes hacer con multitud de cosas como puede ser ropa, decoración e incluso artículos tecnológicos.

De la misma manera que también es muy habitual comprar productos de segunda mano, por su menor precio. Al igual que han aumentado la popularidad de las aplicaciones en las que vendes cosas que tiene en casa guardadas y ya no utilizas, ya sea ropa, muebles, juguetes... Este es el caso de aplicaciones como Vinted y Wallapop.

En el caso de esta última, de Wallapop, en la que cuando ya te has decidido por algo, te dan la opción de contactar con el vendedor de forma directa a través de un chat privado, una acción que no sale siempre de la mejor manera. Es por esto por lo que esta plataforma suele dejar anuncios o conversaciones algo surrealistas.





La conversación entre vendedor y comprador

Tanto que incluso se ha creado una cuenta en Twitter que se dedica concretamente a difundir este tipo de anécdotas en torno a esta aplicación. @Wikiwallapop que suele publicar algunos de esos mensajes disparatados que se mandan entre usuarios. Esta vez se ha hecho viral una conversación que se ha difundido en redes sociales hasta el punto de sumar más de 10 mil 'me gusta' y 690 retweets.

En las imágenes se puede ver una conversación entre un usuario que vende unos calcetines largos negros por cuatro euros y una persona interesada en este producto. Antes de cerrar el trato, el comprador quiso saber todo sobre los calcetines para saber si estaba convencido. Sin embargo, parecía que quería saber demasiado e hizo una pregunta algo surrealista: "¿Huelen?".

"No, no huelen, nunca los llegué a usar", confirmaba el vendedor, pensando que era la respuesta que la otra persona quería escuchar. "Ah... bueno, gracias", reacciona el comprador. La conversación parecía quedarse ahí y, tras no recibir más mensajes, el vendedor quiso saber si seguía interesado: "¿Le interesa entonces?". "No. Los buscaba de la otra manera. Gracias", reconocía la persona interesada entonces. Como consecuencia, esta conversación no tardó en hacerse viral, provocando muchas reacciones.