Indignación por el profesor que adoctrina a sus alumnos con artículos de Antonio Maestre sobre 'El Rubius'

Un profesor recibió contundentes críticas en redes sociales por emplear artículos de Maestre en sus clases. El docente publicaba este mensaje a través de Twitter y así surgía la polémica: "Hoy es uno de esos días en los que uno se enorgullece de su profesión y su alumnado. Alumnos de 2º de ESO tenían que leer el artículo de Antonio Maestre sobre el Rubius y posteriormente, sentirse periodistas y redactar uno". Y continuaba: "Este es un ejemplo, pero hay más así. Hay esperanza".

Hoy es uno de esos días en los que uno se enorgullece de su profesión y su alumnado.



Alumnos de 2 de ESO tenían que leer el artículo de @AntonioMaestre sobre #ElRubius, y posteriormente, sentirse periodistas y redactar uno.



Este es un ejemplo, pero hay más así.



Hay esperanza✊�� pic.twitter.com/dkc49CSHZm — ACB (@AndrsCB1) February 8, 2021

Ese mensaje está acompañado de una instantánea de los deberes, y alcanza ya los 1.119 retweets y 4.000 'likes'. El revuelo que se ha causado ha sido tal en redes sociales que algunos le acusaban de adoctrinar a sus alumnos con una opinión muy sesgada.

No obstante, lejos de pedir disculpas, ponía otro ejemplo ilustrativo: "En vista del éxito de mi adoctrinamiento, aquí os dejo otra opinión distinta de otro alumno. Y sí, también tiene un 10, pese a la caligrafía y las faltas, ya que a poco que lo expusieran delante de sus compañeros ya era suficiente".

Tal fue el aluvión de críticas que recibió el profesor que Antonio Maestre decidió salir en su defensa: "Se le ha puesto perdido de “niños rata” y “liberales patrios” AKA fascistas el mensaje de este profesor por compartir dos redacciones de alumnos que defienden la solidaridad y la necesidad de pagar impuestos", afirmó el tertuliano.

Sea como fuere, el debate que se creó en redes sociales por ese ejemplo empleado por el docente para enseñar a sus alumnos adoptó un matiz relevante por las acusaciones que recibió el profesor.

El Rubius decidió cambiar su residencia a Andorra: así se justificaba el youtuber

La decisión del youtuber de marcharse a Andorra se entendió como la intención de pagar menos impuestos, pese a que en el vídeo en el que anunciaba su marcha al Principado justificaba la decisión en vivir al lado de otros youtubers y "obviamente -pagar menos impuestos-, es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años". Pero la bola siguió creciendo y tras una semana de ser trending topic #Andorra y #Rubius, este se vió obligado a explicar el porqué de su decisión: "Os lo he contado varias veces: soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca".

Y continuaba: "Y no digo esto para intentar dar pena ni nada por el estilo, me he acostumbrado a vivir feliz en el aislamiento de mi habitación. Pero ya van cinco mudanzas en lo que llevo siendo “youtuber” y nunca puedo descansar tranquilo pensando que hay alguien ahí fuera esperándome u observándome".

Una polémica que ya ha provocado opiniones dispares al respecto por todo lo que supone ese cambio de residencia.