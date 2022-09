La indignación de los valencianos con el nuevo plato del chef Dabiz Muñoz: "Eso no es..."

Dabiz Muñoz es uno de los mejores chefs del mundo. Así se lo han reconocido el resto de colegas de profesión, aunque él mismo no se considere el mejor del mundo. Su trayectoria, con tres estrellas Michelín, le avalan al menos como uno de los chefs de mayor prestigio.

Es por ello que su trabajo, reconocido en todo el mundo, no conoce fronteras. Ni físicas ni tampoco culinarias. Le gusta experimentar y dejar un poco de sí mismo en cada una de sus creaciones. No obstante, no siempre están bien aceptadas por sus seguidores. En este caso, estamos hablando de una paella. Eso sí, no una cualquiera, sino una "paella brava", tal y como anunciaba él mismo en su perfil de Instagram.





"Paella brava de cangrejos de río al chipotle ahumado, sepietas de playa y jamón ibérico de bellota", explicó el chef español sobre el vídeo que había compartido con este plato. No obstante, los comentarios de los valencianos a este vídeo no fueron, posiblemente, lo que él esperaba, quienes no han dudado en ningún momento en poner en entredicho este plato.

"David, cómo se nota que no eres valenciano...", le escribió una usuaria. No fueron estos, en cualquier caso los únicos mensajes que recibió Muñoz. "La paella es la valenciana, pollo, conejo, bachoqueta y garrofò, eso es un arroz inventado con jamón. ¡Ay si lo viera mi abuela!", han sido otras respuestas al vídeo del chef español.

"¡No le llames paella! Arroz y todo el resto sí!" o "Será arroz con lo que tú quieras, paella no es", han sido otros mensajes que ha recibido el chef a su paella brava.

Otros, no obstante, han querido incluso criticar los productos o la forma en la que se ha elaborado el plato: "Dabiz, soy de un pueblo de mar... las sepias están crudas, imposible que se hayan podido cocer" o "la paella va con sofrito, no con tomate frito pelado. Eso no es paella, es arroz con cosas", escribió otro.





Dabiz Muñoz, en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre el menú degustación de Diverxo

Hace unos días, las declaraciones del chef español Dabiz Muñoz en una revista italiana sobre el precio del menú degustación que se sirve en su restaurante Diverxo fueron de lo más polémicas.

“Pagar 365 euros por una comida no es cosa de ricos”, decía Muñoz haciendo referencia a la subida de precio del menú que este año pasa de los 250 euros a los 365.





Y seguía diciendo el cocinero que “un Ferrari, un hotel de cinco estrellas o un yate sí es para los ricos. Si ahorras parte de tu dinero durante unos meses, puedes ir a cualquier restaurante del mundo".

También comparaba Muñoz el precio de su menú con otros eventos de ocio como conciertos o partidos de fútbol, poniendo como ejemplo el siguiente: “Si vas a ver elReal Madrid - Juventus, una entrada comienza en 250 euros, y el fútbol ciertamente no es cosa de ricos. Son diferentes formas de ver las experiencias".