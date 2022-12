Incautan unos huesos en un aeropuerto de EEUU y los agentes alucinan con el animal al que pertenecen

Los aeropuertos son uno de los espacios más controlados de nuestra sociedad. Pasamos varios controles antes de subirnos a un avión. Entre ellos, está la revisión de nuestro equipaje. La mayoría de ocasiones, pasaremos sin problemas este control, sin embargo, hay veces que pasamos por alto pequeñas normas como el tamaño de los recipientes de líquidos.

A veces estos contratiempos se solventan fácilmente tirando los objetos molestos a la basura y quedándote solo los que cumple la normativa. Pero hay momentos en los que los incumplimientos pueden llegar a ir demasiado lejos. Seguro que te sonarán las situaciones surrealista que algunos programas de televisión exponen sobre las aduanas. Sin embargo, esto no es solo una ficción televisiva, sino que son reales.

Los hechos ocurrieron un aeropuerto de la ciudad de Washington, en un control rutinario de las maletas de los ocupantes de un avión hace unos días. La mujer protagonista de esta historia volvía de un viaje de Kenia. Los agentes detectaron que en la maleta se encontraba un objeto fuera de lo común y le comentaron a la señora de qué se trataba. Esta contestó que era una rama de acacia. Fue entonces cuando decidieron abrir la maleta para comprobarlo. Al hacerlo, la sorpresa fue mayúscula. El equipaje contenía huesos de jirafa y de cebra, que están totalmente prohibidos en el país.

Here's something you don't see everyday. @CBP Agriculture Specialists found zebra and giraffe bones while inspecting a passenger's bag @Dulles_Airport. The bones were seized at the request of @USFWS. Unsure if your item is prohibited? https://t.co/JhwIlbgVgR may have the answer. pic.twitter.com/n5Rf6vyKWb