Imágenes del día: la denuncia de Willy Bárcenas sobre Master Chef y la advertencia de Carmen Lomana a sus fans

El coronavirus no aleja a las celebridades de las redes sociales. A través de ellas nos muestran cómo llevan el inicio de la desescalda y nos hacen más ameno el tiempo que todavía nos queda en casa hasta que todo vuelva a la normalidad.

Willy Bárcenas

El cantante del grupo Taburete, Willy Bárcenas, ha relatado en su cuenta de Instagram su "brevísima experiencia en MasterChef Celebrity". Al parecer, la productora del programa de TVE contactó con el músico para preguntarle por si estaría dispuesto a concursar en la siguiente edición. Bárcenas no dudó en contestar afirmativamente. Tras dos pruebas, el programa le dijo que estuviera listo para participar en el concurso, ya que su desempeño ante los fogones había sido satisfactorio. Sin embargo, tras un tiempo sin noticias sobre el programa, la productora le reveló que "TVE se oponía" a que el cantante participase en el concurso. "Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión. Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos", ha denunciado Bárcenas.

Carmen Lomana

La colaboradora del programa de COPE 'Fin de Semana' ha compartido con sus seguidores una instantánea mientras daba una vuelta por el madrileño Paseo de la Castellana. También ha querido mandar un mensaje de prudencia a los que están pendiente de ella en las redes sociales: "Sólo os pido que guardéis distancia, mascarillas, guantes... esto va en serio parece que no tengan respeto a todo lo sufrido, a todos nuestros muertos... esto puede volver... Imaginad que la calle está llena de minas que pueden explotar, andaríais con cuidado no?".

José Luis Martínez-Almeida

El alcalde de Madrid ha colgado una fotografía en su cuenta de Instagram que muestra la realidad de la pandemia del coronavirus hace tan solo un mes. "Esta foto es de hace un mes, de cuando las noticias negativas se acumulaban y sólo contábamos con la certeza de que el pueblo de Madrid iba a salir adelante. Hoy la situación es otra, pero aún debemos de ser precavidos y tener paciencia. El Madrid que tanto anhelamos está cerca pero no podemos dar un paso atrás", ha escrito Almeida. El alcalde popular también ha explicado su postura por no permitir aún la apertura de los parques de la capital: "Nos desaconsejan hacerlo ya que podría formentar la reunión de personas con los peligros que puede generar. Pero somos conscientes de lo concurridas que se encuentran algunas aceras, por ello en los próximos días anunciaremos la peatonalización provisional de ciertas calles. Paso a paso, Madrid".

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha querido tener un bonito gesto solidario y ha aceptado el reto de Joaquín Sánchez, capitán del Betis. Se trata de la campaña #NingúnHogarSinAlimentos, destinada a hacer llegar los alimentos básicos a las personas más vulnerables, especialmente a quienes han quedado en una situación de necesidad por culpa del coronavirus. "Es vital hacer frente a esta situación que afecta a miles de familias. Cuidar será nuestra prioridad⁣⁣", ha escrito el cantante en su Instagram.

Casemiro

El centrocampista del Real Madrid Casemiro ha sido uno de los muchos futbolistas que hoy han protagonizado el inicio de la desescalada en el mundo del fútbol. El jugador brasileño ha colgado una fotografía en su cuenta de Twitter tras la jornada en la que el equipo blanco ha acudido a su ciudad deportiva para hacerse la prueba del coronavirus. "Poco a poco. Paso a paso. Mucha fuerza para todos. Juntos saldremos de esta", ha escrito Casemiro, que ha terminado su mensaje con el clásico "hala, Madrid".