La historia de cómo un busto romano del siglo I a.C acabó en una tienda de antigüedades estadounidense

Hace tres años, en 2018, una joven llamada Laura Young acudió a una tienda de antigüedades de Texas (Estados Unidos) con el objetivo de comprarse algo "guay". Se encontró con lo que parecía una imitación de un busto romano que quedaría precioso en su casa y lo adquirió por solo 35 dólares. Cuando lo subió a su coche decidió hacerle una foto, porque al contemplarlo detenidamente, le pareció demasiado viejo. Así que decidió meterse en internet para investigar y buscó "bustos romanos de mármol", según le cuenta en una entrevista concedida a la BBC.

Tras ver varias fotos de los bustos en Google, comprobó que había un gran parecido con el que ella había comprado. Así que tras mucho rato investigando, descubrió que el busto que acababa de comprarse era una ganga, porque resultó que tenía más de dos mil años de antigüedad, era del siglo I a.C. y su valor era incalculable. Los expertos le comunicaron a Young que podría tratarse de un busto que representase a Sexto Pompeyo, un militar romano que luchó contra el emperador Julio César. En otras investigaciones posteriores se detectó que la escultura se encontraba originalmente en Alemania, concretamente en una villa romana en Bavaria.

Un busto robado

Esta villa fue construida en 1840 en la ciudad de Aschaffenburg, la cual quedó casi completamente destrozada tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Por el momento se desconoce cómo llegó el busto hasta Estados Unidos, pero hay una teoría que dice que fue un soldado estadounidense quien se la llevó. Y es que las tropas Aliadasn estuvieron en Aschaffenburg hasta que terminó la Guerra Fría, por lo que no parece imposible esta opción de que el busto fuese robado. No obstante, la actual dueña del mismo no fue capaz de revenderlo, así que decidió negociar un préstamo con el Museo de Arte de san Antonio, antes de que fuese devuelto a Bavaria.

Sin embargo, estas negociaciones duraron unos años y durante ese tiempo, Laura se quedó con el busto en su casa. "Se veía muy bien. Y estuvo allí mirándonos durante más de tres años", comentó a la BBC. Young afirma que devolver el busto le provocó cierta tristeza, porque sabía que era muy probable que nunca más fuese a dar con algo igual de valorado históricamente. "Incluso si encontrara algo más valioso y pudiera venderlo y obtener esa ganancia, probablemente el busto seguiría siendo lo mejor que he encontrado", dice. Aun así, sabía que el busto debía regresar a su lugar de origen y, cuando esto sucedió fue a visitarlo al museo. "Fue muy agradable verlo allí, en su elemento, en donde debería estar", explica Young. En la actualidad el busto continúa en Texas, pero el próximo año regresará a Alemania.