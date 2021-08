La habilidad de decir "no": las cuatro estrategias para rechazar lo que no puedes hacer en el trabajo

Uno de los problemas más comunes que nos encontramos en la gente es la nula capacidad de negarse a decir algo es decir, contestar no en determinadas situaciones o momentos en los que por compromiso o por lo que sea, siempre se termina aceptando ya sea a las demandas de los jefes, compañeros de trabajo, clientes y otras personas que están en influyen en la actividad laboral de cada uno.

Este es un gran problema ya que se puede convertir en una receta para terminar agobiado y sobrepasado por las experiencias vividas debido a dejar a un lado los objetivos que tenemos y perseguimos dando lugar a decepciones que terminan afectando a la imagen personal de la persona afectada y al éxito de la carrera de cada uno.

Esta cuestión está precisamente planteada por el fundador de la firma estadounidense de entrenamiento profesional para directivos empresariales Rainmaker Thinking y autor de libros como "El arte de hacerse indispensable en el trabajo", Bruce Tulgan: "La única forma de tener éxito es aprender a decir que no, haciendo que las personas se sientan respetadas".

Según lo explicado por el consultor empresarial, si uno está acostumbrado a acepta, a decir sí con el objetivo de lograr la excelencia profesional es muy probable que uno termine malgastando la energía y su tiempo e incluso hasta el dinero.

Si lo que pretende uno es que no le pase esto, no experimentar esa sensación de fracaso por no saber decir no a tiempo, estas son las cuatro estrategias diferentes para negarse en el trabajo según Bruce Tulgan y la BBC.

1-Hacer las preguntas correctas y tomar notas

Cuando nos piden si podemos hacer algo, el primer paso de debemos de tomar es el de realizar preguntas correctas y mostrarle a su vez al interlocutor que te estás enterando y tomando nota de las respuestas. De esta manera mostraras respeto ya no solo a la persona que habla sino también a la actividad que se debe de hacer.

2-Dar buenas razones para decir que no

La clave o lo más importante en esta estrategia es la manera en como cada uno responde. Cuando se dice no, hay que ofrecer una serie de alternativas.

De esta manera, se justificará la respuesta negativa. Normalmente la razón o el argumento son porque uno está haciendo cosas aunque en ese caso, es aconsejable ser explícito y muy detallado en explicar cuáles son las otras obligaciones.

3-Facilitar el éxito de la otra persona

Intentar aproximarte a la otra persona para poder ayudarla en algo y si lo que requiere el momento, la situación, no es urgente, en ese caso se le avisaría a la otra persona de que puede contar contigo en el futuro con por ejemplo, "esto es lo que sí puedo hacer para colaborar en este asunto" o "podría ayudarte, pero en dos semanas".

En el hipotético caso de que no existe otra opción de poder hacer la actividad ordenada puedes emplear una frase parecida a "mira, no puedo hacer eso, pero sí podría ayudarte en esto otro".

4-Hacer un seguimiento

El último paso o estrategia consistiría en la búsqueda de una persona y preguntaría para saber si ha logrado algo o cómo le fue, siempre con la idea de hacer un seguimiento y construir una buena relación pese a que tu respuesta fue negativa.