El Govern balear aprueba las exenciones de las matrículas en la UIB, los centros adscritos y la Escola de Disseny

El Consell de Govern ha aprobado los criterios que tendrán que cumplir los estudiantes que soliciten exenciones o bonificaciones de la matrícula de la Universitat de les Illes Balears (UIB), los centros adscritos y la Escola de Disseny de Baleares.

En el caso de los centros adscritos a la UIB --la Escola Universitària de Turisme del Consell de Ibiza, la Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, la Escola Universitària Adema y Escola Universitària de Hoteleria de la UIB--, la exención cubrirá la parte de la matrícula de la universidad.

De este modo, la Conselleria de Educación y Universidades quiere premiar el esfuerzo de los estudiantes y la excelencia académica, y evitar que cualquier alumno tenga que abandonar sus estudios por razones económicas, según ha indicado el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa.

Esta subvención total o parcial está dirigida a abonar la matrícula de los estudios oficiales de grado y los másters universitarios.

Podrán acceder los alumnos con nacionalidad española o de algún estado miembro de la UE, las personas extranjeras no comunitarias tendrán que acreditar la condición de residentes. Además, los solicitantes de estas ayudas no pueden ser beneficiarios de otras becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, no tienen que haber obtenido ningún otro título oficial de nivel igual o superior a los estudios para los que solicita la exención, y tendrán que cumplir determinados requisitos socioeconómicos.

Además, el Consell de Govern ha aprobado los precios de los servicios académicos y administrativos correspondientes a los estudios oficiales de la UIB para el curso académico 24-25, que no varían respecto del curso anterior.