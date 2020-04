El Gobierno duda si permitir que los niños salgan a pasear de forma controlada

Uno de los últimos debates instalados en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez es el de si permitir que los menores puedan salir a la calle a pasear acompañados de sus padres y de forma controlada. En algunos países europeos, como Francia, Alemania o Portugal, esta es ya una posibilidad real y el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos lo tiene marcado como uno de sus objetivos.

Incluso en Italia, donde el COVID-19 golpeó primero y con más virulencia en Europa, los niños pueden desde este martes salir de su confinamiento en un radio de un kilómetro de sus casas.

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descarta de momento aplicar la medida en España. Considera que "por prudencia" los niños no deben salir a la calle porque son "un vector de transmisión" del coronavirus, en contra de la postura de algunas comunidades autónomas y partidos políticos, como Partido Popular o Ciudadanos, que se muestran a favor de que se les permita salir de casa para pasear.

Illa señaló este lunes que el Gobierno es "perfectamente consciente" del esfuerzo que están haciendo las familias, sobre todo los menores, al no salir en la quinta semana ya de confinamiento, pero ha considerado que hay que actuar con cautela. "Estamos al tanto de aquello que han determinado otros países pero hemos preferido actuar con la máxima cautela y la máxima prudencia", subrayó el titular de Sanidad. Esta reserva afectaría también a la posibilidad de permitir a los ciudadanos que saliesen de sus domicilios para practicar deporte.

Echenique, verso suelto

La postura por parte del Gobierno parecía clara hasta que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró este mismo lunes que el Gobierno de España relajará el confinamiento de los niños "en breve".

Las palabras de Echenique, si bien no concretaron una fecha para tomar la medida, chocaron en parte no solo con las palabras de Illa, sino también con las del ministro Ábalos. El titular de Transportes fue otró de los que apeló, en una entrevista en RNE, a la prudencia y la prevención en este asunto y apostó por "no errar y que todo el sacrificio se desperdicie por una medida apresurada e imprudente".

"No dejamos de pensar en ello pero estamos buscando el momento para ver qué respuesta les podemos dar sin poner en riesgo la salud, ni de ellos ni de terceros", señaló el ministro.

Una demanda de la oposición

La posibilidad de permitir que los niños salgan de casa ha sido planteada este lunes por el líder del PP, Pablo Casado, quien ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "menos discursos bélicos y menos citar a Kennedy y más ser eficaz" y tranquilizar a la gente con las medidas adecuadas.

Entre ellas, Casado ha citado, en una entrevista en Antena 3, la de poder sacar a los niños de casa, "que están los pobres -ha dicho- que se suben por las paredes".

También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, respondía al presidente del Gobierno, en una rueda de prensa telemática, criticando la improvisación al adoptar, en su opinión, medidas sueltas y "a veces populistas" y consideraba que habrá que abordar "otras cuestiones acuciantes" como posibilitar que los niños puedan salir a la calle durante un rato.

En la misma línea que el ministro Illa se ha manifestado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha dicho que desde el punto de vista clínico la infección por coronavirus en niños presenta una sintomatología leve, pero también son vectores a la hora de transmitir la infección.

Por ello, ha hecho un llamamiento a ser "muy cautos" a la hora de permitir que los niños salgan a dar un paseo cada día en el estado de alarma y ha opinado que antes de tomar esa decisión hay que "contar con el asesoramiento de los expertos".

Tampoco la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, considera "prudente" plantearse en esta comunidad que los niños puedan salir de casa para airearse, acompañados de sus padres, a partir del próximo 26 de abril, cuando está marcado en principio el fin del periodo de estado de alarma actual.

En rueda de prensa para analizar la evolución del coronavirus, la consejera ha negado que este tipo de cuestiones tengan que ver "ni con el PP ni con Ciudadanos, ni con los partidos", sino que las medidas tienen que tomarse en función de la situación epidemiológica de cada zona.

En su opinión, la salida de los niños de las casas "puede ser válida para otras comunidades autónomas" con menos casos, pero ha subrayado que en el caso de Castilla y León no es "prudente".

La medida en otros países

La cuestión de la salida del confinamiento para los niños ha avanzado ya en otros países europeos. Tal es el caso de Italia, que este mismo martes responde a la petición de su Colegio de Psicólogos y permitirá que los menores puedan empezar a salir un máximo de una hora al día acompañados de sus padres. Lo mismo ocurre en Francia, que además tolera que sus ciudadanos de cualquier edad practiquen deporte al aire libre.

Alemanes y portugueses tampoco ven limitados sus movimientos de manera tan estricta como en nuestro país, por lo que los niños pueden salir de casa y toda la población puede realizar actividad física en el exterior. En el caso de Alemania, incluso se permite que se hagan en grupos siempre y cuando las personas sean de la misma familia o habiten en el mismo domicilio. Lo mismo ocurre en Reino Unido.

Por su parte, algunos países del norte del continente incluso se disponen abrir sus guarderías en unos días. Dinamarca lo hará este mismo miércoles, mientras que Noruega se sumará a la medida el día 20 de abril.