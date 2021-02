Gizmo vs Baby Yoda: ¿Quién es más adorable?

MADRID, 21 (CulturaOcio)

Los fans de The Mandalorian enloquecieron al conocer a Grogu, también conocido como Baby Yoda, en la primera temporada. El adorable personaje se hizo viral y no tardó en aparecer todo tipo de merchandising de la criatura, que conquistó a los internautas. Sin embargo, para Zach Galligan, estrella de Gremlins, Gizmo no tiene nada que envidiar al personaje de Star Wars.

En una entrevista con Entertainment Weekly, se le preguntó a Galligan sobre Grogu. Parece que el actor es fan de The Mandalorian, ya que sabe bastante sobre Grogu. "Si has mirado mis redes sociales, verás que hay un par de memes que se burlan de la similitud entre Gizmo y Grogu", contestó.

"La gente me ha estado bombardeando en las redes sociales con comparaciones, dibujos a escala y todo, y ha presentado todo tipo de teorías sobre si hubo o no algún tipo de decisión consciente detrás de esto. Todo lo que puedo decir es esto: de muchas maneras, es realmente genial porque siempre es muy útil en los medios hacer una comparación. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál fue el primero? Simplemente es otro tipo de narrativa que puedes usar para impulsar la participación de las personas", esgrimió.

"Bueno, simplemente voy a decir que mi amigo es más mono. Es más peludo y, para mí, peludo significa más mono. Parece como si Grogu estuviera afeitado, o tal vez no tiene pelo", argumentó el intérprete, que también adelantó que el futuro de la franquicia Gremlins depende del éxito de la serie de animación Gremlins: Secrets of the Mogwai. "Si tiene éxito, si se vuelve tan grande como The Mandalorian, entonces creo que Gremlins 3 es inevitable", declaró.

Gremlins de Joe Dante se estrenó en 1984 y se convirtió en una cinta de culto. En 1990 se lanzó Gremlins 2, la nueva generación. Zach Galligan dio vida a Billy Peltzer en ambas producciones.