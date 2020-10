La Fundación Sandra Ibarra colabora con Oncología Pediátrica del Hospital São João de Oporto en cuidados paliativos

La Fundación Sandra Ibarra impulsa, a través de una ayuda económica, el proyecto 'No hay lugar como el hogar' ('There's no place like home') del Hospital São João de Oporto (Portugal), centrado en mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer en fase avanzada de la enfermedad que necesitan recibir tratamientos paliativos específicos.

Los fondos proceden de la donación que el laboratorio Bristol-Myers Squibb realizó a la Fundación Sandra Ibarra a través de la iniciativa 'Country 2 Country 4 Cancer 2019', una carrera ciclista solidaria en la que los empleados del laboratorio en España y Portugal pedalearon frente al cáncer desde Girona hasta la ciudad francesa de Toulouse, para recaudar fondos destinados a sumar esfuerzos frente al cáncer.

Dichos fondos se destinaron en parte a la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra, la primera escuela de pacientes y supervivientes de cáncer, que nace con el objetivo de registrar a todos los supervivientes de cáncer de España y de identificar y dar respuesta a todas las necesidades físicas, emocionales y sociales de los mismos.

La otra parte financiará durante todo un año el proyecto del hospital portugués No hay 2 lugar como el hogar ('There's no place like home'), que trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias mediante la atención domiciliaria.