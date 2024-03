Fundación REDMADRE celebra el encuentro 'Influencers & Maternidad' con creadoras de contenido

El 5º Encuentro Influencers & Maternidad se celebró este 29 de febrero con la colaboración del Centro Comercial Moraleja Green en el restaurante Asta. Al evento asistieron más de 50 influencers para conocer la labor de Fundación REDMADRE y compartir sus experiencias y recibir formación de profesionales entorno a la gestión de los miedos en la maternidad y los cuidados físicos y emocionales en el embarazo y postparto de la mano de la psiquiatra María Velasco y la ex deportista de élite y entrenadora personal Crys Dyaz, junto a ellas, Lorena Salazar, Alejandra Corsini y Rocio Martínez de Tejada enriquecieron la jornada con sus testimonios. Excelentemente moderadas por Leire Navaridas, se fue arrojando luz sobre estas cuestiones a lo largo del encuentro.



La Presidenta de la Fundación REDMADRE, María Torrego, inauguró la jornada agradeciendo a Moraleja Green y Asta su colaboración, así como la de las ponentes que han aportado valor en su ámbito y a las asistentes. Torrego señaló: “Estamos en este encuentro de profesionales que os dedicáis a difundir, a crear contenido y a influir en la sociedad y os damos las gracias por estar aquí, ya que vuestro trabajo tiene mucho valor para nosotros porque colaboráis a que la labor de REDMADRE sea conocida por más mujeres”.









Asimismo, la presidenta de la Fundación REDMADRE dijo: “Solo he elegido un mensaje: Fundación REDMADRE tiene en su corazón una misión muy concreta de acompañamiento y hay una complementariedad preciosa en nuestra misión que es inspirar al cambio y al crecimiento a través del empleo; por ello hace años surgió un proyecto de empleabilidad para ayudar y acompañar en esta línea porque una vez que tienes a tu hijo la vida sigue y ahí es importante que la mujer tenga la posibilidad de trabajar y de formarse. Nosotros colaboramos a ello a través de unos talleres internos que imparten voluntarias profesionales que ayudan a las madres que nos piden apoyo a conectar con sus talentos para que pueden elegir mejor qué estudiar y abrir las puerta al mundo profesional”. Torrego hizo una mención especial a dos organizaciones que apoyan este proyecto, Fundación Adecco y Formación Universitaria, que ofrecen cursos y formación profesional a las mujeres colocándolas en otro lugar. María Torrego terminó su intervención diciendo: “Gracias por influir y difundir la belleza de la maternidad con todo lo que envuelve y, por supuesto, con todo lo que conlleva, que muchas veces son dificultades y para esas situaciones están las fundaciones como REDMADRE. Por eso es importante que se conozca nuestra labor”.



Tras ella, dos mujeres que han recibido apoyo en REDMADRE y han participado en el Proyecto Forma, Emplea e Integra ofrecieron sus testimonio. Katherine, de 37 años, que acaba de terminar un curso de atención socio sanitaria y quiso compartir en el Encuentro que ha firmado en estos días un contrato de trabajo con una empresa de atención a personas dependientes: “Estoy contenta de tener un trabajo digno para atender a mi familia y, sobre todo para sentirme bien conmigo misma, pienso que eso es muy importante. Agradecer a REDMADRE que me ha abierto las puertas”. Y Asly, de 26 años:“Al enterarme de que estaba embarazada b­­usqué en Internet ‘qué hacer si estas sola y te acabas de enterar que vas a ser mamá’ y así conocí REDMADRE. Cuando me ofrecieron el curso de Formación Universitaria estaba entrando en depresión, pero me sirvió bastante porque tenía algo más, además de mi hijo, para levantarme; y me decía, bueno esta vez voy a cambiar mi situación porque tengo que dar un ejemplo a otra persona, si yo me doy por vencida él se va a dar por vencido a la primera y no puedo permitir que él lo haga. La verdad es que fundaciones como REDMADRE y el apoyo de instituciones como Formación Universitaria cambian vidas; y las personas que apoyan con un poquito, eso a nosotras nos cambia la vida”.



A continuación la presentadora del encuentro, Leire Navaridas @leirenavaridas , dio paso a los paneles del 5º Encuentro Influencers & Maternidad.









El primero: ‘Gestión de los miedos en la maternidad’ en el que participaron: María Velasco, Psiquiatra y psicoterapéutica. Especialista en menores, adolescentes y sus cuidadores. @dramariavelasco ; Lorena Salazar @mama.casual , que habló de sus tres embarazos destacando cómo afectan los cabios hormonales y emocionales a nivel de pareja y de familia. Alejandra Corsini @alecorsinis , señaló los miedos tras un aborto y enfrentarse a la enfermedad de un hijo y el miedo a perderlo; y Rocío Martínez de Tejada @myminiladies , que señaló los miedos que puede tener una madre a faltarle a sus hijos. La doctora María Velasco recogió todas las experiencias y abordó desde la perspectiva profesional los miedos que surgen cuando vamos a tener un hijo destacando que “la maternidad nos cambia la vida para siempre” y señaló que al pensar sobre cómo puedo ser una buena madre se trata “no de ser una madre perfecta, si no una madre lo suficientemente buena que atienda las necesidades físicas y emocionales de su hijo, pero que a la vez pueda mantenerse en la vida real manteniendo la relación de pareja, el trabajo, la familia y la propia identidad”. A lo largo del panel ofreció las claves para conseguirlo.



El segundo panel 'Cuidados físicos y emocionales en el embarazo y postparto', se desarrolló con la intervención de Crys Dyaz ( @CrysDyaz ), entrenadora personal, fisioterapeuta y ex deportista de élite de la Selección Española de Natación. CEO de @crysdyazandco y @saludfemcrysdyaz.



Crys Dyaz, recogió la importancia de la preparación durante el embarazo para el parto y el impacto del deporte para la recuperación de la autoestima de la madre en el posparto, precisando que “el deporte nos hace mejores siempre”. Asimismo comenzó su intervención poniendo en valor la conciliación y expresando que muchas veces “se transmite el mensaje de qué difícil es la maternidad, qué difícil es encajarlo con la situación laboral y vengo a dar un halo de esperanza y energía de que se puede. Necesitamos las herramientas y los recursos para poder hacerlo. Cambiando roles y pidiendo ayuda podemos ser madres y ser mejores de lo que éramos antes, porque quizá perdamos muchas cosas pero ganamos muchas más”.



También destacó la belleza del puzzle “entre los hombres, las mujeres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestras amigas y ser capaces de apoyarnos entre todos: entre mujeres para empoderarnos, entre hombres y mujeres para conseguir ese puzzle perfecto; pedir ayuda cuando lo necesitemos y ayudar cuando sea necesario, eso es el ser humano, no somos máquinas y esa vulnerabilidad es lo que nos hace diferentes”.



El encuentro terminó con el agradecimiento y despedida por parte de Amaya Azcona, Directora General de la Fundación REDMADRE. Señaló que “la maternidad forma parte del ciclo vital de la mujer y es un reto. Es necesaria la formación, porque nos educan para muchas cosas pero no nos educan para la maternidad y paternidad; es importante conocer cómo se proyecta cada uno en ese sentido y qué miedos se tienen para poder entrenarse para ello”. Culminó su despedida animando a las asistentes a “seguir ayudando a las mujeres que lo tienen fácil y a muchas que lo tienen muy difícil en su maternidad”.