La Fundación Lumbini Garden mantiene que el Gran Buddha de Cáceres es "compatible" con la la zona de protección de aves

El presidente de la Fundación Lumbini Garden, José Manuel Vilanova, ha mantenido que el proyecto Gran Buddha que se quiere construir en Cáceres es "adaptable y compatible" con la zona de especial protección de aves (ZEPA) donde se ubica el monte Arropez, en la parcela municipal que se baraja para levantar este complejo budista, que sería el mayor de occidente.

Así las cosas, Vilanova ha defendido que no se trata de un proyecto "urbanístico y turístico", sino "cultural y religioso" que tiene diferentes beneficios colaterales, entre ellos el turístico. "No me extraña que vean completamente incompatible un proyecto urbanístico con la ZEPA. Con esta forma de pensar es imposible salir del bucle en el que nos encontramos", ha apuntado el presidente de la fundación en sus redes sociales y recoge Europa Press.

"La totalidad del proyecto Gran Buddha tal y como se presentó en su momento al Ayuntamiento de Cáceres, una vez contemplados y analizados todas las actividades y usos previstos, es adaptable y compatible con la ZEPA", ha subrayado Vilanova, que ha añadido que todo ello es considerando el impacto previsto, la zonificación de la ZEPA, y el Plan de Gestión.

No obstante, "si durante la redacción de los proyectos de ejecución de cada intervención, y presentado a su aprobación cada uno de los elementos que lo conforman, la autoridad ambiental competente determinase que alguno de ellos no fuera compatible por alguna razón no contemplada, se buscará una ubicación alternativa a dicho elemento", ha apuntado.

Vilanova ha insistido que, a pesar de las "dificultades" que está suponiendo la puesta en marcha de este proyecto, que comenzará por la construcción de una gran estatua de Buda de 47 metros de altura, y de las "presiones" de Asia por devolverlo a este continente, "la Fundacion Lumbini Garden España esta haciendo de "funambulista" para que este proyecto no se nos escape de España.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, anunció el pasado lunes que "en las próximas semanas" habrá "buenas noticias" respecto a este complejo budista porque se está trabajando para "desbloquearlo". El gabinete de prensa del consistorio cacereño ha confirmado que "muy pronto" se llevará a cabo otra reunión entre representantes de la fundación y el Gobierno local para avanzar en el proyecto Gran Buddha.