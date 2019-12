La Fundación Garrigou lanza un 'Himno del Día Internacional de las Personas con Discapacidad'

El Centro de Educación Especial María Corredentora, centro colaborador de la Fundación Garrigou, con la colaboración de padres del centro, ha realizado un vídeo con la canción del cantante David Otero 'Si me pusiera en tu piel', con el objetivo de que se convierta en el Himno del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Con un doble hashtag #SiMePusieraEnTuPiel #YoEnTuPiel la Fundación Garrigou muestra la parte más sensible de este colectivo para que todos, al menos por un día, nos podamos poner en su piel, ver y sentir la vida como ellos la viven. Para la Fundación Garriogu es muy importante que la sociedad esté lo suficientemente informada y sensibilizada con la realidad de este colectivo, para dar cabida a todos y no excluir a nadie.

La Fundación Garrigou trabaja día a día para conseguir la participación, en igualdad de condiciones, de todas las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de nuestra sociedad a través de su campaña permanente #YoParticipo.

Letra de la canción 'Si me pusiera en tu piel':

No importa desde donde vengas

si andamos juntos por el camino

la vida es como una noria que va girando

se para y te deja donde quiera el sentido.

Los sueños son los que van guiando

y llenan tu corazón divino

el tiempo te dice que es lo que andas buscando

a veces te trae amor, y otras veces frio.

Si me pusiera en tu piel

para escaparme contigo

para volver a creer

para encontrar el camino

cómo volaba tu alma

como encontró su destino

si me pusiera en tu piel...

me olvidaría contigo.

No hay normas que no puedan romperse

ni amigos que no te den cariño

la vida está diseñada para moverse y tú si te mueves yo bailaré contigo.

Y que no te diga eso nadie

que no te digan que no puedes levantarte

que no te digan que no, que no, que no...

Puedes ser de los que duermen

puedes ser de los que despierten

para hacer este mundo mejor.

Si me pusiera en tu piel

para escaparme contigo

para volver a creer

para encontrar el camino

cómo volaba tu alma

como encontró su destino

si me pusiera en tu piel...

me olvidaría contigo.

(me olvidaría contigo)

Que no te digan que no puedes andar

que no te digan que no puedes levantarte

sigue adelante, no puedes quedarte atrás

que no te digan que no, que no...

Que no te digan que estas aislado

que no hay tu tía

que solo existe un lado y mala compañía,

si estás enamorado de esta linda vida

por eso que no, que no te digan que eres diferente

que no te queda nada de vivir en este mundo

tu mágica mirada y vuela alto, vuela...

Que no, que no te digan que no puedes ser nadie

que no te digan que no puedes levantarte

sigue adelante, no puedes quedarte atrás

que no te digan que no, que no...

Que no te digan que estas aislado

que solo existe un lado y mala compañía,

y vuela alto, vuela y no lo pienses más.