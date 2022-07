Frenada de emergencia: ¿con o sin embrague?

Una de las dudas más habituales en torno al embrague, es si en las frenadas de emergencia hay que pisarlo o no. Hay conductores que tienen esta duda, así que por seguridad, a continuación te lo desvelamos.

En frenadas de emergencia, ¿es mejor pisar el embrague?

Si te encuentras frente a una situación que te obliga a hacer una frenada de emergencia, es normal que tengas dudas si hay que pisar o no el embrague. Lo cierto, es que es mejor pisar el embrague. Pero, ¿por qué?

Hay varios motivos para hacerlo. Uno de ellos, es que si no se pisa el pedal del embrague, la fuerza de retención del motor va sumada a la frenada y, para evitar que se bloqueen las ruedas, el ABS suelta el freno, lo que hace que la frenada se alargue más.

Cuando se produce una frenada de emergencia, precisamente se hace por seguridad. Nuestro objetivo es frenar lo antes que podamos, por eso es por lo que necesitas pisar el embrague, para que frene antes.

Además, no es la única razón de peso, ya que existen otras circunstancias que pueden provocar que un conductor realice este tipo de frenada. Cuando se produce una situación de emergencia, te interesa que el coche no se cale para poder reanudar la marcha rápido y estar lo mínimo posible parado en la carretera. Esto también sucede si pisas el embrague.

De hecho, esto último es uno de los trucos que utilizan muchos conductores para acelerar rápido en cuestas arriba, donde el coche puede tener problemas para arrancar, sobre todo si tiene el punto del embrague delicado.

Además, hay otras ventajas importantes. Y es que, al usar dos pies también se ejerce más fuerza sobre los pedales que si solo se pisa con el pie derecho.

No obstante, a pesar de todo esto, en la práctica es difícil comprobar las diferencias entre un tipo de frenada u otro. Por probabilidad, las situaciones que van a provocar una frenada de emergencia no serán siempre las mismas, por lo que no vas a poder frenar igual dos veces ni tampoco serán las mismas condiciones.

En cualquier caso, si quieres frenar lo más rápido posible y con eficacia, no lo dudes. Lo mejor es pisar el freno y embrague a fondo.

¿Se puede dañar el embrague por pisarlo para frenadas de emergencia?

La realidad es que el embrague es uno de los recambios de automóvil más caros que hay. Sin embargo, no es un problema si lo utilizas ante una frenada de emergencia. ¿El motivo? Que se producen muy pocas veces.

No pasa nada si no pisas a fondo el embrague durante si te encuentras en esta situación. Porque aunque se desgaste con el uso (cuanto más se usa o se abusa de él, más se desgasta), estamos ante una situación límite y de emergencia. Siempre va a ser mejor pisar también el embrague, que no hacerlo.

Por ello, puedes quedarte tranquilo. Pese a ser uno de los repuestos de vehículos más caros, no tendrás que preocuparte por si se daña en la frenada de emergencia. No te pasará nada y a cambio frenarás de manera más segura e inmediata, lo antes posible.

¿Y si el coche no frena bien?

Si a pesar de seguir este consejo el coche no consiga frenar con normalidad,el problema podría venir de las pastillas de freno. Lo ideal, por seguridad, es acudir a un taller mecánico de confianza para que le hagan una revisión.

Ten en cuenta que es normal que con el paso del tiempo las piezas del coche se desgasten y haya que sustituirlas por unas nuevas. Es algo completamente normal, por eso es tan importante revisar el líquido de frenos o las pastillas de freno.

En algunos casos puntuales, también puede ocurrir que el líquido de frenos se calienten en exceso o que lo hagan los propios frenos. Por eso es fundamental conocer esta información, para ayudarte a que puedas frenar correctamente con tu vehículo en situaciones normales o de emergencia.

¿Te ha quedado alguna duda? ¿Conocías este truco para frenar de emergencia y lo antes posible? Esperamos que este artículo te resulte de utilidad si alguna vez te encuentras en esta situación.