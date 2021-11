La fotografía actual de la covid-19 en España: más contagios, pero con la presión hospitalaria contenida

No estamos en el otoño del 2020. Un hecho marca la diferencia. Si entonces ni las vacunas contra el COVID estaban disponibles, doce meses después el 89,2% de los mayores de doce años en España cuentan ya con la pauta completa de la vacuna contra el COVID. El 90,9% con una dosis inoculada. Dos aspectos actuales y dos cercanos marcan además la diferencia:

-El 58,7% de los mayores de 70 años, más de cuatro millones de personas, cuentan con la tercera dosis, la de refuerzo. Ese tercer pinchazo es fundamental para los más vulnerables al COVID, nuestros mayores. La experiencia la marca Israel que empezó antes que España a inocular ese tercer pinchazo y semanas después vio cómo los ingresos hospitalarios caían. En nuestro país llevamos mes y medio inoculándolas con lo que en breve debería notarse en la presión asistencial.

-385 mil personas de los casi dos millones de españoles que recibieron la vacuna de Janssen (monodosis) han recibido una segunda inyección. Son ya el 19,54% del total.

-En breve se espera que ese refuerzo con un tercer pinchazo llegue a la franja de edad de entre los 60 y 69 años y que en su mayoría recibieron la vacuna de AstraZeneca.

-También antes de que acabe 2021 se prevé que empiece la vacunación a los niños de entre 5 y 12 años una vez que la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la inoculación de la vacuna de Pfizer para ellos. Se hará igual que con los mayores de 12 (dos dosis separadas por un intervalo de 21 días) pero cada una de ellas tendrá menos cantidad. Su inoculación es vital para que se reduzca la tasa de contagios. En esta franja de edad -aunque está demostrado que los niños pasan la enfermedad de forma muy leve e incluso asintomática- están gran parte de nuevos casos. Hoy su tasa es de 274 por cada cien mil personas.





ASÍ ESTÁN HOY LOS CONTAGIOS...





Al alza. Ese es el resumen. Nuestra tasa de contagios (IA) a 14 días es de 171 casos por cada cien mil habitantes. La IA a 7 días se sitúa en 97 con lo que se anticipa que se seguirán incrementando. Según el último semáforo COVID aprobado por Sanidad ahora mismo España se colocaría en riesgo medio de transmisión del virus pero con diferencias importantes entre CCAA:

-Con los mejores datos y con una Incidencia Acumulada a 14 días (entre 50 y 100 casos por cada cien mil personas) en riesgo BAJO se sitúan Extremadura (72), Ceuta (83) y Andalucía (89).

-Un escalón más arriba y con una Incidencia Acumulada a 14 días (entre 100 y 300 casos por cada cien mil personas) en riesgo MEDIO están la mayoría de CCAA. Son Castilla-La Mancha (100), Asturias (124), Madrid (126), Cantabria (129), Melilla (134), Galicia (148), Canarias (157), Comunidad Valenciana (176), La Rioja (184), Murcia (184 también), Castilla y León (204), Baleares (217), Cataluña (222), y Aragón (292).

-La tasa más alta y con una Incidencia Acumulada a 14 días (entre 300 y 500 casos por cada cien mil personas) en riesgo ALTO hay ahora mismo dos regiones. Son País Vasco (387) y Navarra (499). De hecho esta misma tarde se espera que la comunidad foral se convierta en la primera región en entrar en riesgo muy alto o extremo una vez pase la barrera de los 500 casos por cada cien mil habitantes.

... Y ASÍ ESTÁ REPERCUTIENDO EN LOS HOSPITALES Y FALLECIDOS





Al margen de mutaciones del virus o de posibles variantes que se miran con preocupación como la sudafricana, la vacuna está provocando que esta sexta etapa del COVID en nuestro país tenga un punto de vista bien diferente en cuanto a presión asistencial y muertes. Basta realizar una comparativa:

-26 de noviembre de 2021.Sin apenas restricciones más allá de la mascarilla obligatoria en interiores. Tasa de contagios a 14 días en España: 171 casos. Hospitalizados: 3.385. Ingresados en UCI: 597. Cada día ingresan en los hospitales españoles por coronavirus unas 400 personas. 24 fallecidos en las últimas 24 horas (por fecha de notificación).

-26 de noviembre de 2020. Tasa de contagios a 14 días en España: 325 casos. Hospitalizados: 15.316. Ingresados en UCI: 2.815. Cada día ingresaban en los hospitales españoles por coronavirus unas 1.800 personas. 337 fallecidos en las 24 horas anteriores (por fecha de notificación).

Mismo día con un año de diferencia. Pero... ¿cómo estaba la situación hospitalaria -el principal cuello de botella de esta pandemia- cuando la tasa de contagios entonces era la misma que ahora? Pues basta este ejemplo. 24 de agosto de 2020. Sin vacunas, con pocas restricciones, en verano que se hace más vida en exteriores y aumentando los casos. Tasa de contagios a 14 días en España: 166. Similar a la de hoy. Hospitalizados: 5.484. Personas en UCI: 658. Cada día ingresaban en los hospitales españoles por coronavirus unas 700 personas. Lo único que en ese momento presentaba tasas bajas eran los fallecidos cuya curva descendió en ese verano. 34 en concreto en las 24 horas precedentes de ese día en concreto.

En definitiva. Sexta ola. Sí. ¿Preocupación? Sí. No es bueno que el virus siga propagándose. ¿Alarma? De momento cautela. La presión hospitalaria sí está subiendo pero no de forma drástica ni explosiva. Lo hace lentamente y sobre todo mantiene más libre al punto más crítico, las Unidades de Cuidados Intensivos donde no se cuenta con tantas camas como en planta y requiere de personal sanitario más especializado. La vacunación masiva está conteniendo ese ingreso en UCI -donde son destinados los pacientes más graves- y, sobre todo, las muertes. Los fallecidos hace un año eran 14 veces más que hoy.