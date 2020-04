El Foro de la Familia en contra del “alivio” del confinamiento en niños: “Resulta más fácil el contagio"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avanzado este martes que los menores de catorce años podrán a partir del 27 de abril acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el estado de alarma, como ir al supermercado, a la farmacia o al banco.

Se trata de un alivio parcial del confinamiento, según Montero, que ha advertido, no obstante, que la prioridad del Gobierno es evitar un hipotético retroceso en el avance del virus.

El Ejecutivo ya permitía que los menores pudieran acompañar a los adultos a realizar actividades esenciales en aquellos hogares en lo que conviven un niño y un sólo adulto porque, de otro modo, el menor tendría que quedarse solo en el caso de que el adulto tuviera que salir a hacer la compra o a realizar alguna otra actividad esencial.

Montero ha precisado que se trata de "un alivio parcial" del confinamiento pero ha aclarado que la "prioridad" del Gobierno ahora es "evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus". Además, ha precisado que, como los menores llevan cinco semanas confinados, la probabilidad de que tengan el coronavirus y puedan contagiarlo es "realmente baja".

Javier Rodríguez, director general del Foro de la Familia asegura que no entienden ni comparten la medida. “No compartimos las medidas anunciadas hoy por el Gobierno referentes al “alivio” del confinamiento para menores de 14 años”. El principal argumento que emplea es que ir a sitios cerrados acompañados de nuestros hijos provoca que resulta es mucho más fácil el contagio. Esto evidencia una vez más la nefasta gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria. No entendemos por qué no se ponen a trabajar más en cómo salir todos de esto cuanto antes y menos en silenciar a las voces críticas con su nefasta gestión.