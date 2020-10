El final alternativo de 1408 que propone John Cusack abre la puerta a una secuela de la adaptación de Stephen King

MADRID, 18 (CulturaOcio)

1408 es considerada por muchos una de las mejores adaptaciones del escritor gracias a las geniales interpretaciones de Samuel L. Jackson y John Cusack. Es este último quien ha propuesto un final alternativo a la cinta, que abriría la puerta al regreso de su personaje en una secuela.

Estrenada en 2017, la película se basa en el cuento homónimo de King y está protagonizada por Cusack como Mike Enslin, un escritor e investigador de sucesos paranormales que tendrá que pasar la noche en una habitación encantada de un hotel de Nueva York. Encerrado en la habitación, Enslin se enfrentará a sucesos cada vez más extraños que le llevarán a su límite físico y mental.

"Realmente no he hecho tantas secuelas", explicó el actor en referencia a una hipotética continuación de la cinta. "Hice algunas secuelas sueltas, cuando sentí que el personaje tenía algo más que decir. Pero a veces no puedes obtener los derechos, así que simplemente haces otra versión. Eso lo he hecho un par de veces".

"Siempre pensé que había otra versión de 1408", continúa Cusack aludiendo directamente a la adaptación de King. "Una en la que Enslin podría simplemente despertarse en la habitación y continuar. Sería simplemente entrar en el espacio mental de Stephen King. Es un escritor fantástico y me encanta como usa el terror psicológico estilo Red Serling en lugar del gore", sentenció.

https://youtu.be/ilBK9DS-fVc

Lo más curioso es que, en su momento, el director de 1408 ya filmó varios finales alternativos al original, en el que Mike sobrevive y descubre que todo lo vivido ha sido real gracias a una de sus grabaciones. En otro final, es su esposa quien encuentra dichas grabaciones, reconstruyendo la historia de su fallecido marido, que queda atrapado para siempre en la habitación.

Pero sin duda el más conocido es el final alternativo incluido en la versión doméstica de 1408, en el que Mike muere en el incendio de la habitación, para más tarde aparecerse en su propio funeral en el asiento de atrás del coche de Samuel L. Jackson. Y, aun así, pese a tantos posibles finales, ninguno se corresponde con el relato de King.