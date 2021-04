Felipe de Edimburgo, el hombre "demasiado sincero" a la sombra de Isabel II

El pasado 16 de marzo fue la última vez que vimos a Felipe de Mountbatten, duque de Edimburgo con vida. Su aspecto era preocupante después de pasar 28 días hospitalizado tras sufrir una indisposición de la que apenas trascendieron detalles --oficialmente solo se confirmó que no se debió a la covid-19--. Una vez ingresado, fue operado con éxito de un problema cardiaco preexistente, según el Palacio de Buckingham.

Hoy, Buckingham ha informado de su fallecimiento cuando a penas le quedaban dos meses para cumplir 100 años. "Con profundo pesar, Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Su Alteza Real ha fallecido en paz en el Castillo de Windsor".

Precisamente en el Castillo de Windsor, a las a fueras de Londres, y con motivo de su 99 cumpleaños, Felipe de Edimburgo aparecía en sus últimas fotos oficiales junto a su esposa, la Reina Isabel II. Era el 10 de junio de 2020.

El príncipe Felipe y la reina habían permanecido aislados en esa residencia real como parte de las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno para controlar la pandemia de la covid-19 en el Reino Unido.

Felipe de Mountbatten, duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greenwich, es el consorte más longevo en la historia de la monarquía británica.

Felipe es hijo de Andrés de Grecia y Dinamarca y de Alicia de Battenberg. Además de conde de Merioneth y barón Greenwich, es caballero de la Insigne Orden de la Jarretera, caballero de la Antiquísima y Nobilísima Orden del Cardo, gran maestre de la Excelentísima Orden del Imperio Británico y de la Gran Logia Unida de Inglaterra.

En 1947 contrajo matrimonio con la princesa Isabel, hija y heredera del rey Jorge VI del Reino Unido. En la víspera de su boda Jorge VI lo nombró duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón Greenwich, otorgándole el tratamiento de Alteza Real. En 1957, Felipe fue nombrado príncipe del Reino Unido por la reina Isabel II.

Como se puede leer en el perfil de la web de la familia real británica, el duque de Edimburgo es patrón, presidente o está relacionado con otras 800 organizaciones. Aunque probablemente sea mejor conocido por fundar el esquema del Premio Duque de Edimburgo en 1956, Su Alteza Real también está involucrado en el trabajo de muchas más organizaciones benéficas y organizaciones que reflejan sus amplios intereses en temas que incluyen la conservación, el deporte, el ejército y la ingeniería.

En 2009 se convirtió en el consorte británico con más años de servicio (compañero de The Sovereign), una distinción que anteriormente tenía la Reina Charlotte, la consorte de George III.

Son muy conocidas algunas meteduras de pata del marido de Isabel II, al que nunca le ha importado decir lo que pensaba, a costa de ser demasiado sincero. Así durante un encuentro con el presidente de Nigeria en el 2003, Felipe de Edimburgo le dijo al político africano, vestido con el atuendo nacional de toga y chilaba, lo siguiente: "Parece que estés listo para irte a dormir".

En plena guerra fría, en 1967 se le preguntó si le gustaría visitar la Unión Soviética: "Me gustaría ir a Rusia mucho, aunque los cabrones asesinaron a la mitad de mi familia".

En 2002 durante una visita a un centro indígena de Queensland en 2002, y tras recibir explicaciones sobre las tribus que allí convivían, los Djabugay y los Yirrganydji, el duque de Edimburgo comentó a sus interlocutores: "¿Djabugay y Yirrganydji? ¿Pero esto de qué va? ¿Todavía se tiran ustedes lanzas los unos a los otros?".

