Expertos en traumatología indican que las caídas provocan entre el 30 y el 50% de las fracturas óseas

Entre el 30 por ciento y el 50 por ciento de las caídas provocan una fractura según la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Solo por fragilidad ósea, se registran unas 100 mil al año, y en 2022 casi 40 mil trabajadores se rompieron algún hueso durante su jornada laboral. La recuperación de una fractura, en personas de mediana edad se cifra en unos 100 días. La edad determina cuales son los huesos que más nos rompemos.

El verano, sin embargo, es buena época para los adultos y mala para los niños. Nos cuenta el traumatólogo del Hospital Montepríncipe de Madrid Víctor Triviño Sanchez Mayoral.

“Los niños tienen una actividad más intensa en las vacaciones, las actividades recreativas son más intensas y son más propensos a tener algún tipo de fracturas, especialmente con los niños”. En especial, en los miembros superiores, brazos, muñeca, mano antebrazo, nos cuenta el traumatólogo, y en menos medida en los miembros inferiores, pero no es raro que trate alguna fractura veraniega infantil de tobillo.

¿Qué huesos nos rompemos más?

Las fracturas más frecuentes son las de muñeca, cadera, hombro, pelvis y columna vertebral, según la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

En la población general, matiza el doctor Triviño, son de miembros superiores: las de muñeca, de falanges, metacarpianos, hablando de una población adulta, activa que tiene una consistencia ósea diferente. "No siempre son las más relevantes, se les ha dado poca importancia tradicionalmente, pero a nivel funcional, porque son población activa, pueden generar unos problemas a medio y largo plazo un poco más importantes”.

Si hablamos de personas mayores la fractura de cadera “no es la más frecuente, pero sí la más invalidantes, “son las que más condicional la vida y el estado de salud del paciente anciano, pero también son frecuentes las de muñeca, de pelvis, las vertebrales, pero en sí, las de cadera son las que más afectan a esa población”.

La gravedad depende de la edad y también la facilidad para caerse y fracturarse un hueso. Las personas más mayores son las más propensas. “La edad les va a generar una pérdida de masa muscular, de densidad ósea,una inestabilización, hay gente que tiene enfermedades como Parkinson. Por eso, tienen una predisposición intrínseca a caídas”. Pero no solo los mayores son propensos, hay personas más jóvenes que “tienen problemas que afectan a la estabilidad, relacionadas por ejemplo con el oído interno, vértigos, problemas neurológicos o sensitivos, diabetes que provoca sensibilidad en los miembros inferiores”.

La recuperación

“Lo primero para la recuperación es tener una indicación de tratamiento correcta”. Es la base de la buena recuperación, asegura el doctor Triviño. Sea férula, yeso o intervención quirúrgica. Fundamental también es el seguimiento por parte del especialista, “de lo contrario se prodía producir un problema a largo plazo”. Y básico, realizar una rehabilitación posterior “va a evitar rigideces, va a recuperar el tino muscular y sobre todo la función de la zona lesionada”.

Aun así, pueden quedarnos secuelas sobre todo “si la fractura afecta a una zona articular. La gravedad suele ser mayor porque son estructuras relativamente complejas, con función de bisagra, la función suele ser más exquisita, pero también depende del tratamiento el seguimiento y de la rehabilitación”.

Entre las cuatro y seis semanas se hace un callo blando, una cicatriz blanda. “Como dicen las abuelas una fractura cura a los 100 días. Podemos decir que a los tres meses ya estará consolidada con buena presión y con una buena consistencia ósea. Pero algunas veces se retrasa, aunque no quiere decir que no vaya a consolidar. Hay ocasiones que el cuerpo no es capaz”, pero por regla general, son tres meses los que necesita un hueso roto para permitirnos hacer una vida normal.