Expertos de seis sociedades científicas advierten sobre la relación de tabaquismo y EPOC y alertan sobre vapeadores

Expertos de seis sociedades científicas han advertido que el 90% de los casos Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tienen su origen en el tabaquismo y han alertado ante el incremento de vapeadores y cachimbas, con falsa sensación de inocuidad principalmente entre los más jóvenes.

Así lo han trasladado durante la presentación en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) de la guía 'Criterios de derivación en EPOC' responsables de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Neumología y Cirugía y Torácica (SEPAR), Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Sociedad Española de Medicina Generales y de Familia (SEMG), Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP) y Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familia y Comunitaria (SEFAC).

"En las últimas décadas, el número de fumadores ha disminuido y la reducción del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas disminuye de manera rotunda la incidencia de la EPOC. Sin embargo, últimamente hemos visto un pico de nuevos fumadores entre los jóvenes", ha explicado el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro.

En este sentido, la vicepresidenta segunda de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Gisela Galindo, ha indicado que la tendencia actual entre los jóvenes es introducirse en el consumo de tabaco mediante vapeadores y cachimbas "porque tienen una falsa sensación de que estos dispositivos son inocuos".

Aunque los cigarrillos electrónicos no tienen tanto recorrido en el mercado, ha advertido, "los estudios a corto plazo ya nos dicen que tienen unos efectos similares al tabaco, lo que genera incertidumbre sobre qué tipo de patologías podrían desencadenar". "Sabemos que tienen sustancias tóxicas, afectan a las vías respiratorias, aumentan la hiperactividad bronquial y son muy adictivos. Además, utilizan sabores a fruta para niños, lo que hace que la adicción se produzca desde pequeños", ha explicado.

Los expertos sostienen que la vía principal para atajar la prevalencia de esta enfermedad es prevenir el tabaquismo entre la población. "Son fundamentales las campañas antitabaco no solamente desde los centros de salud sino desarrolladas por el Estado, en los colegios y en las familias", ha indicado Galindo.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

El siguiente punto fundamental en el abordaje del EPOC es el diagnóstico precoz dado que esta enfermedad no tiene cura, pero sí tratamientos que ayudan a disminuir las complicaciones y hospitalizaciones asociadas. "Todo ello mejora la calidad de vida del paciente", declara.

En esta línea, la médico de Atención Primaria ha explicado que una de las principales pruebas para detectar la EPOC es la espirometría, pero "esta no es tan eficiente en los centros de salud". "Es una técnica poco reproducible y difícil de ejecutar por el paciente. Además, también depende de quien la hace y no es tan fácil de interpretar. Tiene mucha variabilidad y, por tanto, no es una prueba tan concluyente como pueden ser unos criterios de diabetes o de hipertensión", ha concretado.

Como tercera vía, los diferentes especialistas han recordado la importancia de la conexión y el abordaje interdisciplinar. "Que los diferentes especialistas hablen al paciente de la misma manera disminuye la variabilidad clínica y protege al paciente. Disminuye tanto la mortalidad como las reagudizaciones del paciente que hace que deba ingresar en el hospital (con los riesgos que ello conlleva)", ha argumentado Fernández-Pro.

"Todos los médicos debemos hablar el mismo idioma para que el paciente viva mejor y confíe en el sistema sanitario", añade.