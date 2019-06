Eugenia Silva desvela lo mucho que le costó mudarse de Nueva York a Madrid

MADRID, 30 (CHANCE)

Eugenia Silva es una de nuestras top models más internacionales por excelencia que lleva trabajando más de 20 años a unos niveles que muchas quisieran... Divertida, fresca y natural, siempre está perfecta para cualquier ocasión. Imagen de muchas firmas, no hay firma -valga la redundancia- que se la resista. A lo largo de su experiencia ha podido ver lo mejor y lo peor y sabe en qué manos ponerse... Ahora, se ha convertido en la imagen de Sensai, una firma de lujo para el cuidado de la piel en la que confía y como ella dice, por su ritmo necesita algo que le funcione y que no le lleve demasiado tiempo, ¿te sientes identificada?

Pero, ¿qué tiene esta firma que ha seducido a la pareja de Alfonso de Borbón Yordi?... "Desde Japón llega esta nueva experiencia que vá más allá del cuidado de la piel basado en una exquisita fórmula donde un seda japonesa, conocida popularmente como Koishimaru Silk", explica Silva.

Con Eugenia Silva hemos hablado de esta crema con seda junto a la firma y de todos sus cuidados beauty y de moda, ya que se ha pasado la mayor parte de su vida con la maleta acuestas.

P: Bueno, cuéntame qué te parece esta firma que supone para ti ser embajadora.

ES: Es un honor inmenso porque es una firma que llevo conociendo toda mi vida. Es la primera vez y y sobre todo, en un año fundamental para ellos, que es el año de expansión, de lanzamiento de productos clave y de bueno, pues de un crecimiento bestial, con lo cual que cuente conmigo es importante. Me siento muy orgullosa y muy contenta, aunque también es una gran responsabilidad.

P: Esta crema lleva seda... ¿Cómo se les ocurrió?

ES: Este tipo de seda fue descubierto por Sensai en 2004 durante una visita a la fábrica de seda y allí vieron que las mujeres tenían unas manos especiales de lo más suaves. Desde entonces, se pusieron a investigar logrando crear la nueva línea Absolute Silk de Sensai, Koishimaru Silk royal, una fórmula enriquecida con propiedades antiedad para la estimulación de ácido hialurónico en dermis y epidermis y contrarrestando los signos de envejecimiento.

P: Entrevistando a Isabel Preysler me decía que yo me lo he puesto todo, he probado absolutamente todo.

ES: Me gusta probar. Sobre todo, me gusta saber lo hace... Las mejoras en la tecnología, cómo se hacen y encontrar en el tratamiento, aquello que funcione.

Yo creo que lo que busco es que, aunque tengo que dedicarle tiempo, reducir el timepo, lo que sea más eficaz, lo que haya que hacer menos porque tengo una rutina. Por la mañana salgo pitando, me levanto a las seis y media y no tengo horas. A lo mejor una vez cada dos o tres semanas voy a hacerme un facial, pero no le puedo dedicar mucho tiempo. Entonces, yo quiero que lo que utilice funcione. Yo quiero que vaya al grano y me deje la piel en los menos pasos posibles si tengo, por ejemplo, la piel deshidratada. Actualmente hay una gran variedad amplísima de cosméticos y de productos para la piel. Hay un mercado gigante pero creo que de verdad no haya tantos que funcionen.

P: Esto te ha ocurrido ¿desde que eres modelo o desde que eres mami?

ES: Cuando trabajaba de modelo que tenía que viajar era por espacio, reducción de tiempo y espacio. Al viajar alrededor del mundo, no me podía llevar toda mi gabinete, el cuarto de baño por lo que había que reducir tiempo y espacio. Entonces, buscas lo que de verdad funciona, como te decía.

P: ¿Eres de las que tienes un cuarto de baño para ti?

ES: Pues no, tengo cuarto de baño compartido y aunque tengo mucho producto guardado, los que uso en el día a día son los que de verdad veo resultados.

P: ¿Qué no puede faltar en tu maleta?

ES: Yo meto un poco de todo porque nunca se sabe. A lo mejor me voy a un sitio de verano, pero tengo que irme corriendo y necesito un plumífero. Pues siempre hay un poco de un poco de todo. Ropa de entretiempo, ropa más de verano, un bikini, un chal, de todo, zapato cómodo y un zapato porque nunca sabes cuando vas a tener una fiesta o algo así.

P: Bueno, pero yo me pregunto y la gente que lo desconozca que con lo que te conocen en todos los sitios te puede surgir una fiesta, ¿qué haces? ¿Puedes contactar con las firmas o los showrooms?

ES: Sí, lo suelo hacer pero también me gusta mucho conocer la artesanía local y los diseñadores locales. Cuando estuve en noviembre en México aproveché para conocer y para que me presentasen un montón de marcas. Y cuando ahora he estado en Italia lo mismo. Siempre lo intento.

P: Tú tienes un estilo entonces muy polivante, y que hay de eso que que se habla siempre de que una mujer tenga que tener un mismo estilo.

ES: Una mujer puedes tener muchos estilos o una Eugenia Silva, en este caso son muchas, está caro. A mí siempre me gusta ir muy arreglada cuando voy a algún sitio. Si tengo que ir a una cena o algo así, siempre prefiero ir más arreglada que menos.

Pero luego mi día a día es de ropa totalmente para tirarme en el parque o si tengo que jugar al fútbol con mi hijo Alfonso juego; así que mucha zapatilla de deporte, y en Formentera no me arreglo nada y no me peino.

Y mi espejo tiene el tamaño de un espejo de bolso... pero el del cuarto de baño, que para eso se encargó Luis Galliussi de que no haya ni un espejo en casa. Con lo cual tampoco te puedes ver.

Entre mi ceguera de nacimiento y Luis Galliussi y sus no espejos...

EUGENIA SILVA: "SOY MUY MIOPE"

P: Vamos que me estás diciendo que no sabes cómo sales a la calle... ¿Y cómo es eso de ceguera de nacimiento?

ES: Bueno, soy muy miope. Mucho y también tengo astigmatismo. Asi que no es que vaya muy bien. Y te diré que muy que mal veo pero que le doy todas las gracias a mi doctora.

P: Cuando hablábamos de las cremas comentabas que a lo mejor no todas valían. ¿?Has notado que con los años tu piel necesite una crema diferente a cuando tenías veinte años?

ES: Sobre todo, buscas una serie de cosas... Yo en mi día a día no me pongo maquillaje. Entonces me gusta tener la piel lo más lisa que se pueda, pero también me gusta estar al aire libre y que me dé el sol, no directo, pero sí que me dé el sol.

Entonces no soy partidaria de ir con la cara súper cubierta. Entonces, bueno, pues te pones o protección o una crema emoliente y luego encima una protección solar. Vas jugando, antes era más inconsciente. Ahora no salgo de casa sin protección. Uso una crema para los ojos distinta que para el cuello.

Antes era un todo en uno; ahora, hay una crema para cada zona... ha sido como una evolución.

Y realmente, porque también al maquillarme y desmaquillarme constantemente, necesitas de lo mejor.

Yo cuando tenía veintitantos años, usaba cremas más fuertes de las que tenía que tener en ese momento, pero también era debido a la deshidratación, los vuelos. Me he ido adaptando un poco a la situación también. Si estoy en el campo, si estoy en la playa, que hay más humedad que en Madrid ahí, sí que lo noto. Yo creo que es más por por situaciones y por localización que por edad.

P: ¿Cuándo te levantas y te miras en el espejo que ves?

ES: No me miro mucho en el espejo, literalmente. A lo mejor estoy tres minutos a lo largo de todo el día. Hay veces que me dice la maquilladora o Tamara que trabaja conmigo: "Pero mírate, mírate para ver cómo vas". Confío tanto en el equipo que ni me miró, que me digan ellos.

P: En todos estos años, ¿qué es lo que más te ha costado?

ES: Me costó mudarme de Nueva York a Madrid. Eso me costó mucho porque llevaba mucho tiempo en Nueva York. Es una ciudad que me encanta, donde tenía muchísimos amigos y bueno, pues me costó el cambio de una ciudad como Nueva York. Pero lo hice porque me apetecía que mi hijo creciera en Madrid y ahora estoy encantada.