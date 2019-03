Un estudio muestra que el implante de condrocitos autólogos es "eficaz" para las lesiones de cartílago del tobillo

El implante de condrocitos autólogos de alta densidad (ICC) es una técnica "eficaz" para el tratamiento de las lesiones ostecondrales del astrágalo del tobillo, según ha demostrado un estudio publicado en la revista 'Cartilage'.

La investigación, financiada por la Fundación Doctor Pedro Guillén, se ha realizado con 24 pacientes con lesiones de cartílago de tobillo tratados en la Clínica CEMTRO desde 2010 hasta 2016. Todos ellos presentaban lesiones de grado III-IV, diagnosticadas por prueba de imagen, de al menos 100 milímetros cuadrados y una edad que oscilaba entre los 18 y los 55 años. La mitad de los pacientes incluidos en la investigación se habían sometido a una cirugía previa con microfracturas.

"Observamos cómo el tejido neoformado muestra unas características de normalidad, bien integrado. El dolor, evaluado con 'VAS', mostró una mejoría significativa a los 12 meses de la cirugía de implantación", ha explicado uno de los autores del artículo, el doctor Juan Manuel López-Alcorocho.

Con respecto al retorno al deporte, de los 24 pacientes del estudio, 14 de ellos practicaban actividad física de forma habitual antes de la lesión. Once de estos regresaron a su deporte a los 12 meses de la cirugía de implante. El estudio destaca que dos de ellos pudieron regresar a su deporte profesional, fútbol y judo en este caso, al mismo nivel que antes de la lesión. Independientemente del deporte, todos los pacientes volvieron a su vida normal, 19 a su trabajo y 5 a sus estudios, 12 meses después de la cirugía.

Las lesiones del cartílago articular producen dolor, impotencia funcional y pueden dar lugar al desarrollo de artrosis e, incluso, precisar una prótesis o artrodesis en un futuro. Estas lesiones aparecen en el 12 por ciento de la población y hasta el 33 por ciento de los deportistas.

En el tobillo, el cartílago hialino cubre la superficie articular de todos los huesos de esta articulación. Algunos estudios estiman que el 50 por ciento de los esguinces de tobillo de repetición conducirán a una lesión osteocondral. El traumatismo es la causa más común de lesión de cartílago del tobillo, mientras que en otras articulaciones, como la rodilla y la cadera, la causa más frecuente del daño condral es la degeneración de este tejido.

En referencia al tratamiento, las lesiones asintomáticas no desplazadas se abordan de manera conservadora, mientras que las lesiones sintomáticas se suelen tratar quirúrgicamente.

"Hay varias opciones quirúrgicas para tratar estas lesiones y no existe un consenso acerca de la mejor solución en estos casos. Sin embargo, sí que hay evidencia científica que afirma que la aplicación de células madre no es eficaz ya que no produce cartílago hialino, sino cartílago fibroso que es incapaz de llevar a cabo las funciones mecánicas y biológicas del cartílago articular", ha explicado otro de los autores del estudio, el doctor Ramón Navarro.