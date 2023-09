La UE estudia incorporar indicadores de carácter social y medioambiental para el reparto de los fondos de cohesión

La Unión Europea (UE) estudia incorporar indicadores de carácter social y medioambiental para la distribución de los fondos de cohesión en el marco financiero plurianual 2028-2034. Hasta el momento, los Veintisiete han utilizado criterios netamente económicos para la asignación de recursos.

La secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, ha explicado que el objetivo es "flexibilizar" la programación de la política de cohesión, es decir, el tipo de actuaciones en el ámbito de cada región, permitiendo "un ajuste" en función de las características de los territorios.

Caballero ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras la celebración de la reunión informal ministerial de Cohesión Social de la Unión Europea (UE), al ser preguntada por los medios de comunicación sobre su estancia de trabajo en la capital de la Región.

"Una región menos desarrollada del sur de Europa o de un determinado país no tiene por qué partir, aunque esté dentro del ámbito de una región convergencia, de las mismas características históricas o de la misma evolución del tejido productivo que una región menos desarrollada de un determinado país", ha manifestado.

Se trata, según sus palabras, de la idea de que 'One size does not fit all', esto es, "un solo traje no vale para todo el mundo", siempre en el marco de la cooperación y "aprovechando las particularidades" de cada región, con el objetivo de "desarrollar todo su potencial".

En materia de gestión, Caballero ha precisado que, si bien muchos Estados miembros han señalado que aún es pronto para hacer una evaluación completa de qué elementos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia "funcionan", es importante "seguir analizando en pro de conseguir una gestión ética de la política de cohesión".

Los participantes en la reunión informal ministerial han coincidido en la importancia del modelo de gestión compartida, en la línea de "una cultura administrativa de cogobernanza" que establece mecanismos de cooperación y coordinación "muy consolidados".

Otro elemento en el que han coincidido es en reducir las cargas administrativas y simplificar los mecanismos de gestión, "sin perder ni un ápice de rigor en el control".

Preguntada sobre la efectividad de la política de cohesión en España, Caballero ha manifestado que la valoración es "extraordinariamente positiva", pues "está contribuyendo a desarrollar proyectos y a llegar a la economía real".

"España lleva más de 30 años de cohesión y nunca hemos perdido, en ningún periodo de programación, fondos. Y esto lo hemos hecho con colaboración de todas las administraciones y de todos los gobiernos", ha apostillado.

Por su parte, la comisaria europea de Política de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha comentado que la política de cohesión ha constituido un "gran estabilizador" ante los problemas a los que se enfrenta la UE, y "ha sabido adaptarse a estas circunstancias cambiantes".

"Es una política que no es de arriba a abajo (...) Tiene que ser una política que responda a las características específicas de cada región, porque aquí no funciona lo de la talla única y no hay un lugar igual a otro. Es fundamental este enfoque", ha comentado.

Ferreira ha destacado, además, la gobernanza multinivel, con la participación de los niveles europeo, nacional y el regional. "Cada uno aporta sus propias competencias, sus propios conocimientos, sus capacidades y sus puntos fuertes", ha declarado la comisaria europea, que también ha resaltado la importancia de la participación ciudadana.

Asimismo, ha precisado que es necesario "recapacitar" sobre el papel de la convergencia, que "debe convertirse en una prioridad política", ha agregado.