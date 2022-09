Estos son los destinos para hacer turismo a los que puedes llegar con el Abono Transporte de Madrid

A finales del mes de agosto, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó la resolución para la entrada en vigor de la rebaja de los abonos transportes a un 50% a partir del 1 de septiembre. En concreto, esta rebaja en los abonos y los títulos multimodales de transporte público sobre las tarifas del Abono Transportes vigentes en la actualidad estarán en vigor hasta el 31 de diciembre.

Es por esto por lo que el abono de la corona A pasará a costar 27,30 euros frente a la tarifa de 54,60 euros al mes sin estas bonificaciones. Los abonos ordinarios oscilarán así desde los 27,30 euros de la zona A hasta los 41 euros de la zona B3 - C1/C2 sobre las títulos de transporte público de 30 días actualmente en vigor.

En la zona B1 la tarifa de los abonos pasará de los 63,7 euros a los 31,8 euros al mes; los abonos de la zona B2 pasarán de los 72 euros al mes actuales a los 36 euros al mes; y en la zona B3 - C1/C2 pasarán de los 82 euros a los 41 euros mensuales, con la reducción del 50% sobre la tarifa actual. Igualmente, el abono joven pasará de los 20 a los 10 euros y el de la tercera edad se situará en los 1,60 euros, según la actual tabla de precios en vigor fijada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Finalmente, la tarjeta infantil será gratuita y la tarjeta azul pasará de los actuales 6,20 euros a costar la mitad, en concreto 4,30 euros. Los niños menores de cuatro años que no ocupen asientos, además, no precisarán título de transporte para viajar. Asimismo, es importante tener en cuenta que los títulos con el precio rebajado que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 no podrán ser usados para viajes que se realicen con fecha posterior al 31 de enero de 2023.

Como consecuencia, la solicitud para obtener el bono joven ha aumentado, dado que cada vez son más los menores de 26 años que deciden sacárselo. Además de por su valor de 10 euros, otro punto a su favor es que su validez se extendió para todas las zonas. Sin embargo, muchos no saben hasta dónde llegan estas zonas y, entre estos lugares, existen muchas posiblidades en las que se puede hacer turismo y pasa un día o un fin de semana.

A algunos lugares se puede llegar en tren, mientras que también hay otros destinos a los que se va en autobuses interurbanos. Además, en Cercanías Renfe puedes llevar la bicicleta sin ningún problema, lo que te abre las opciones al poder también hacer algunas rutas por Madrid.

San Lorenzo de El Escorial

Uno de los destinos de los que se puede disfrutar es San Lorenzo de El Escorial, dado que tiene muchas cosas que ver. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el Real Sitio del mismo nombre es uno de los sitios imprescindibles para la visita, ya que ambos son declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Por otro lado, también te permite hacer otros planes más campestres al estar situado en las laderas del Monte Abantos. Las principales visitas son, además de los mencionados anteriormente, Casita del Infante, Valle de los Caídos o Silla de Felipe II.

Desde Madrid, se puede llegar desde Cercanías con los trenes con destino a 'El Escorial'. El trayecto desde Atocha dura en torno a una hora. Aunque tambien se puede coger el autobús desde Moncloa, el número 661 o 664.









Aranjuez

Aranjuez también es un buen sitio para visitar. Esta ubicación te permite tanto pasear por el Palacio Real como por los jardínez o diferentes plazas y fuentes. Puedes visitar los jardines (de la Isla, del Príncipe, del Parterre, de Isabel II), fuentes y estanques o Casa del Labrador.

A Aranjuez se puede llegar también en Cercanías con dirección a 'Aranjuez'. Desde Atocha su trayecto dura unos 45 minutos.









Alcalá de Henares

Alcalá de Henares tiene tanto lugares para ver como mucho ambiente para ir de aperitivo o ir a comer. Lo más importante de Alcalá es el Colegio de San Ildefonso, la Plaza de Cervantes, Corral de Comedias, Casa natal de Cervantes, Catedral de los Santos Niños o Palacio Arzobispal.

De la misma manera, también se puede coger un tren desde Atocha y llegas en tan solo 40 minutos. Y los Cercanías son los que marcan dirección a 'Alcalá de Henares' o 'Guadalajara'.









Guadalajara

Aunque está situada en Castilla la Mancha, el abono joven te permite ir hasta Guadalajara. Esta es una ciudad ideal para pasear y alejarse de la gran ciudad. Se puede ver el Palacio del Infantado, Panteón de la Condesa, Alcázar Real o los torreones. Se puede llegar con cualquiera de los trenes de Cercanías que tengan destino a 'Guadalajara' y se tarda una hora apróximadamente.









Manzanares el Real

Este pueblo es reconocido por su castillo. Además del Castillo de los Mendoza, se puede visitar el antiguo castillo de Manzanares o la ermita de la Peña Sacra. Al igual que podemos buscar rutas para pasear, dado que se encuentra allí la Pedriza.

Para ir a Manzanares el Real hay que coger el autobús Interurbano 724, que sale de Plaza de Castilla. El trayecto dura unos 45min.









Rascafría

Rascafría es un buen sitio para desconectar y hacer un plan más campestre el fin de semana, dados los paisajes que presenta. Se puede ver el Monasterio de El Paular, aunque destaca más por sus rutas para hacer senderismo, ya que se pueden visitar las Cascadas del Purgatorio, el Parque Natural de la Cumbre o Circo y Lagunas de Peñalara. También puede resultar interesante ver el Puente del Perdón o el Tejo de Barondillo.

A Rascafría se puede ir en el autobús Interurbano 194, que sale también desde Plaza de Castilla. Tarda unas 2:15 horas en llegar.









Toledo

Toledo es una de las ciudades más bonitas y turísticas a las que se puede ir desde Madrid con el abono. Es una ciudad con mucha historia al haber estado poblada tanto por cristianos, judios o musulmanes a lo largo de los años. Además, por allí también pasa el río Tajo.

Esta ciudad tiene muchas cosas que ver y, además de tomar algo por las calles, se puede visitar La Catedral, Mezquita del Cristo de la Luz, Alcázar de Toledo, Mirador del Valle, Sinagoga Santa María la Blanca, Plaza de Zocodover o Monasterio de San Juan de los Reyes.

En este caso, hay que coger un autobús, concretamente el Alsa VAC 023. A diferencia del resto, el transporte sale de Plaza Elíptica y llegas a tu destino en unos 75 minutos. Asimimsmo, al bajar en la Avenida de Castilla la Mancha, puedes ir caminando hasta el centro, dado que solo se tardan 15 minutos andando.









Cercedilla

Cercedilla es perfecta para pasar un día tranquilo. Es un pueblo acogedor ideal para pasear y con muchas terrazas en plazas en las que poder comer o tomar algo. Asimismo, hay zonas de campo por las que puedes hacer senderimo y también disfrutar de la naturaleza. En su alrededores se puede ver la antigua Calzada Romana que sube hasta el puerto de la Fuenfría, camino de Segovia, la ermita de Santa María, entre otras Iglesias.

Para llegar se puede ir en la línea C9 de Renfe Cercanías y se tarda desde Atocha 1 hora y 20 minutos. De igual manera, hay opción de ir en autobús. En este caso, se debe coger el 684 que sale de Moncloa y tarda 1:15h.









Chinchón

Este pueblo es popularmente conocido por su Plaza Mayor, ya que está repleta de balcones y soportales. Ademas de la plaza, también hay otros lugares que ver como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Torre del reloj, el Castillo de los Condes o el convento de San Agustín.

Para llegar se necesita coger el autobús Interurbano 337, que sale desde Conde de Casal. El viaje dura entre 45min y 60min.









Buitrago de Lozoya

En este pueblo podemos visitar principalmente la Muralla. Aunque en su interior también se puede apreciar el castillo o la Iglesia de Santa María del Castillo. También cuenta con un mirador al que se puede ir con una agradable ruta.

Se puede llegar con el autobús Interurbano 191, que sale de Plaza Castilla. El viaje dura entre 1:30h y 1:50h.









Patones de Arriba

Patones de Arriba es un pueblo cuyo interés está en la historia. En el pueblo se puede apreciar una de las muestras más representativas de arquitectura negra de la Comunidad de Madrid, donde predomina la pizarra. Asimismo, se puede visitar la Iglesia de San José, la Ermita de la Virgen de la Oliva, la Cueva del Reguerillo o la presa del Pontón de la Oliva.

Para llegar a Patones de Arriba lo más recomendable es coger el autobús Interurbano 197, que también sale de Plaza de Castilla. Con este bus se llega a Patones de Abajo, pero solo se tardan 20-30 minutos andando en llegar a Patones de Arriba, lo que se puede aprovechar para dar comienzo a la ruta.