Esteban (PNV) dice que Sánchez no está "muy al corriente" de la saturación por los menores extranjeros no acompañados

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "parece que no está muy al corriente" de la situación que provoca la llegada de menores extranjeros no acompañados.

"Nuestros servicios de las diputaciones están saturados. La desorganización que hay lleva a que algunas comunidades autónomas envíen a menores a otros lugares, quitándose la responsabilidad que tienen por ley y por competencias", ha advertido este martes Esteban en rueda de prensa en el Congreso.

En este sentido, el portavoz de EAJ-PNV ha reclamado al Gobierno que haga "un mecanismo permanente" y que ejerza "sus competencias en la frontera". "Los tiene que identificar como menores, que no lo hace. Luego muchos viajan como si fueran adultos y luego se presentan y dicen que son menores", ha afirmado.

Asimismo, ha incidido en que, además de indentificarlos como menores, el Gobierno les "tiene que poner un tutor porque son menores y necesitan un tutor". "Ahí tiene que colaborar el Gobierno español con un mecanismo permanente y luego, evidentemente, todos los que tenemos competencias ejercerlas", ha dicho.

"Espero que se llegue a un acuerdo, se debe llegar a un acuerdo por el bien de todo el mundo, empezando por los menores, pero también por el bien de una gestión adecuada y propia de todas las administraciones. El Estado tiene que asumir sus competencias", ha sentenciado.

Respecto al plan aprobado por el Parlamento de Reino Unido para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro, el portavoz del Grupo Vasco ha advertido de que "es terrible".

"A mí me parece una auténtica barbaridad y no me extraña el llamamiento que ha hecho Naciones Unidas. Yo creo que eso no tiene mucho sentido", ha zanjado Esteban.