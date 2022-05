Este es el origen del Chupa Chups: El caramelo unido a un palito

A todos los niños les han gustado los Chupa Chups. Este invento que parece tan simple, pero que fue toda una revolución en la ingesta de caramelos. Y es que los pequeños de la casa siempre que se comían un caramelo acababan sacándose de la boca, porque no les apetecía más o porque querían contemplar su color. Por lo tanto, terminaban con las manos y la ropa pringosas. Esto fue lo que motivó a Enric Bernat, a añadir un simple palito al caramelo. De esta forma se evitaban todos los problemas mencionados, que no hacían sino desesperar a los padres.

El propio creador denominaba a su invento como "comer un caramelo con un tenedor". Desde que Enric nació en 1923, siempre estuvo rodeado de dulces, porque su abuelo, Josep, fue el primer fabricante de caramelos en nuestro país. En 1990, cuando su producto había alcanzado fama mundial, concedió una entrevista a 'El País', en la que dijo: "viví desde los nueve años lo que era una industria". El Chupa Chups adquirió tanto reconocimiento que, hoy en día, se utiliza su nombre de manera genérica para referirse a otras golosinas que no sean de esta marca.

Sus primeros pasos laborales

El joven Enric Bernat estaba en sus años de estudio cuando llegó la Guerra Civil Española y tuvo que abandonar su curso académico. No obstante, más adelante, durante la posguerra, volvería a retomar su trayectoria estudiantil. Llegó a cursar hasta cuarto de Bachillerato, así como realizó tres cursos de Comercio, en lo que demostró ser un genio. Este hombre destacaba por ser una persona inquieta, con mucha iniciativa y gran don de gentes. Tal era su ambición en la vida que se puso a estudiar y trabajar a la vez. Su primer empleo fue vendiendo las galletas "La Gloria", propiedad de su padre.

Después de este trabajo comenzó en la industria quesera Massanes i Grau. Aquí sus labores fueron aprendiz, dependiente y administrativo, aunque luego logró también ser viajante de comercio. Una vez finalizó el servicio militar, en 1950, Bernat levantó su propia empresa junto a su mujer. Además, inauguró su primera confitería llamada 'Productos Bernat' y especializada en las peladillas. No obstante, esta época de su vida solo duró cuatro años, ya que un antiguo jefe le llamó para que se hiciese cargo del grupo 'Granja Asturias', que se dedicaba a fabricar productos relacionados con las manzanas.

Nacimiento de 'Chupa Chups'

Y fue aquí en Asturias, concretamente en la parroquia rural de Villamayor, donde le llegó la inspiración del Chupa Chups. Tenía tantas esperanzas puestas en su nuevo producto que decidió destinar la producción de su fábrica al completo en estos caramelos redondos enganchados a un palo. No obstante, a sus socios no les hizo mucha gracia esta decisión y se alejaron del nuevo proyecto de Bernat. Sin embargo, esto no le afectó y continuó solo contra un futuro incierto.

El primer nombre que le puso a su invento exclusivo era "Gol", aunque luego lo cambió por "Chups". El futuro que se le presentaba era tan prometedor que, en 1959, se aseguró de que nadie pudiese hacer sombra su invento, por lo que adquirió todas las patentes. Cuando comenzó a producir los caramelos, necesitaba un buen sistema para distribuirlo a todos los lugares. Así que estableció un novedoso sistema de autodistribución. Levantó la Compañía Comercial e Industrial de Zaragoza, que se dedicó a financiar una red de Seat 600 que portaban el dibujo y el logo de la marca.

No fue hasta 1961 cuando el nombre de Chupa Chups se volvía oficial. Todo fue gracias a un anuncio emitido en la radio que decía: "Chupa un dulce caramelo, chupa chupa chupa un chups". Por ello se acabó conociendo con el nombre que todos sabemos en la actualidad. En 1964, Enric Bernat convirtió la empresa de 'Granja Asturias' en 'Chupa Chups SA'. Los socios de su empresa, después de que se marchasen los originales, fueron su mujer y su padre. Por lo que toda la empresa estaba en manos de la misma familia. Así fue hasta el año 2006, cuando los hijos y herederos de Bernat (después de su fallecimiento) decidieron vender la gran parte de la empresa a la compañía 'Perfetti Van Melle'.