Este es el menú con el que Martínez Almeida despedirá la última noche del año

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional de Partido Popular, ha sido entrevistado este jueves en ‘El programa de Ana Rosa’ para explicar cómo se prepara la capital para la última noche de 2020 y cómo despedirá el alcalde un año tan duro. El regidor ha dicho que va a tomar las doce uvas "enteras y con pepitas”. Además, ha señalado que en Nochevieja le gusta "cenar pescado”.

Sin embargo, ha manifestado que para preparar el menú contará con ayuda porque la cocina no es uno de sus fuertes. “Todavía no he comprado la cena, espero poder hacerlo o que me echen una mano para cocinarla porque yo ni un huevo frito… Llegó a la tortilla francesa y con dificultad”.

Marínez Almedida no ha dicho si Madrid aplicará un nuevo confinamiento para después de las fiestas navideñas. “Desconozco lo que se está planeando. No sé si en una tercera ola, pero estamos en un aumento preocupante y se deberán de tomar medidas por parte de las autoridades sanitarias. Estamos en una pandemia que es imprevisible. Tenemos que cumplir toda la normativa de las autoridades sanitarias y hacer un permanente ejercicio de responsabilidad".

Una responsabilidad que no parecen tener los organizadores de las fiestas ilegales ante las que Almeida ha mostrado su rechazo. Ha alabado la actuación de la policía local y ha denunciado las limitaciones que les impiden acabar con ciertas fiestas domiciliarias: “Ya no es que sean ilegales es que son profundamente irresponsables. Nos están poniendo en riesgo a todos los demás. Estamos llegando a la playa, la tenemos ahí y no nos podemos permitir ir hacia atrás en lugar de llegar a la playa. La policía hace un esfuerzo extraordinario, pero cuando son en domicilios la policía municipal es complicado que pueda entrar en el domicilio. Hay cuestiones que se cruzan y que dificultan su actuación”.

Pese a ello, sí ha dicho que los madrileños tendrán su esperada cabalgata de Reyes: “Muchos niños, mayores y personas de mediana edad como yo. Va a ser una llegada con la misma ilusión que todos los años. Va a ser una gran llegada para la noche de trabajo que tienen por delante. Va a ser diferente, pero Madrid les va a recibir con la misma ilusión que todos los años”.