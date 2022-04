Estas son las técnicas que puedes llevar a cabo para motivarte a hacer deporte: Su práctica mejora la salud

Para muchas personas hacer ejercicio es un tormento y no tienen motivación. Algunos incluso tienen miedo de ir al gimnasio y les da ansiedad. Pero, ¿por qué nos ocurre esto y cómo podemos superarlo? En los inicios del ser humano estar activo no era opción, nuestros antepasados tuvieron que moverse para poder encontrar comida. Una vez comían, descansaban para conservar la energía. Por lo tanto, en los momentos en los que la pereza puede con nosotros y decidimos descansar en el sofá en lugar de no ir al gimnasio, no debemos sentirnos mal, puesto que descansar es algo natural del hombre.

Sin embargo, es cierto que nuestro estilo de vida se ha vuelto demasiado sedentario, ya que estamos constantemente sentados en nuestros puestos de trabajo o en la escuela. Además, ya no necesitamos movernos para sobrevivir. Pero sabemos que los expertos siempre recomiendan practicar deporte varias veces a la semana para mantener un buen estado de salud. Y es que se ha demostrado en múltiples estudios que el ejercicio aporta múltiples beneficios a la salud. Una investigación publicada en la revista 'The Lancet' explica el efecto negativo que tiene la inactividad física en las principales enfermedades no transmisibles en todo el mundo.

¿Cuánto tiempo es necesario?

Demostraron que el sedentarismo se asocia con un riesgo de entre el 30 y 40% mayor de cancer de cólon, un riesgo del 30% mayor de cáncer de mama, un 20 y 60% mayor de diabetes tipo 2 y un 30% mayor de muerte prematura, en comparación con la actividad física. Por ello, se recomienda a los adultos (de 18 a 65 años) que realicen, como mínimo, 150 minutos de actividad física moderada a la semana. No hace falta que corramos un maratón, simplemente con caminar rápido o ir en bicicleta es suficiente. En el caso de que el ejercicio sea intenso, solo son necesarios entre 75 y 150 minutos por semana.

Además, es importante que no siempre se trate del mismo deporte, ya que la variedad ayuda a tener diversos beneficios. Los ejercicios de fortalecimiento muscular, como levantar pesas o hacer flexiones, se recomiendan dos veces por semana para mantener los huesos y los músculos fuertes. Si todo eso comienza a suena extenuante, no pasa nada, ya que cualquier ejercicio es bueno. Según los psicólogos, hay dos tipos de motivación: la extrínseca y la intrínseca. La primera es procedente de factores externos, como el hecho de obtener una recompensa. La intrínseca, por su parte, nace desde nuestro interior y sus objetivos son la superación personal. Estas son las maneras que pueden ayudarnos a tener una mayor motivación.

¿Por qué quiero hacer deporte?

Encontrar el por qué es lo principal. Replantearse los motivos por los que quiere hacer ejercicio y los beneficios tanto físicos como psicológicos que esto le puede proporcionar es fundamental. Estos se ven rápidamente, como la mejora del estado de ánimo y la vitalidad. Por ello, este tipo de motivación intrínseca es una manera muy efectiva de ponerse a ejercitar el cuerpo. Tener en mente las metas mientras lo estemos practicando servirá para que continuemos y no abandonemos.

Motivaciones extrínsecas

No hay que desesperar, debemos ser pacientes, puesto que crear un hábito de ejercicio puede tardar entre tres y cuatro meses. Se puede enumerar una serie de motivaciones extrínsecas que nos ayudarán a no dejar de lado la idea de hacer ejercicio. Aunque puedes pensar en otras que te vengan mejor, estas son las que más efecto positivo tienen sobre las personas: